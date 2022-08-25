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لندن: تخطّت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي الأربعاء عتبة 300 يورو للميغاواط ساعة، مسجّلة أعلى مستوى لها منذ أن بلغت مستوى قياسيا في آذار/مارس بعيد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وعند الساعة 15,50 بتوقيت غرينيتش تم تداول العقود الآجلة (تسليم أيلول/سبتمبر) لـ"تي تي اف" الهولندي، المؤشر المرجعي للغاز الطبيعي في أوروبا، بسعر 300,165 يورو للميغاواط ساعة، أي بزيادة يومية نسبتها 11 بالمئة.

ومنذ أيام تسجّل الأسعار ارتفاعا حادا مع قرب موعد توقف ضخ إمدادات الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" لمدة ثلاثة أيام.

صيانة

وكانت شركة غازبروم الروسية العملاقة قد أعلنت الأسبوع الماضي توقف شحناتها من الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1"، من 31 آب/أغسطس وحتى 2 أيلول/سبتمبر، بداعي "الصيانة".

والثلاثاء تم تداول العقود الآجلة لـ"تي تي اف" الهولندي، المؤشر المرجعي للغاز الطبيعي في أوروبا، عند 269,995 يورو للميغاواط ساعة، بعدما كان قد ارتفع الإثنين إلى 295 يورو للميغاواط ساعة.

وكانت أسعار الغاز قد بلغت ذروتها في آذار/مارس على خلفية إطلاق الكرملين العمليات العسكرية الروسية لغزو أوكرانيا في 24 شباط/فبراير.