قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



تونس: أكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا السبت في افتتاح "ندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا" (تيكاد) المنعقدة في تونس أن بلاده تريد المساهمة في "نمو مقترن بالجودة" في القارة، معلناً عن استثمارات بقيمة 30 مليار دولار لدفع عجلة التنمية فيها.

وقال فوميو كيشيدا في كلمته التي ألقاها من اليابان بسبب إصابته بفيروس كورونا "نعطي الأولوية لمقاربة تعطي قيمة لكل شخص: الاستثمار في الإنسان والنمو المقترن بالجودة".

وتسعى طوكيو عبر القمة التي تستمر حتى الأحد إلى مجابهة نفوذ الصين الاقتصادي في أفريقيا عبر تعزيز "تنمية يقودها الأفارقة بأنفسهم".

وأعلن الزعيم الياباني أن بلاده ستقوم بـ"استثمارات عامة وخاصة بقيمة 30 مليار دولار على مدى الأعوام الثلاثة القادمة".

وأضاف كيشيدا "لتحسين حياة الأفارقة، سنقدم أيضًا ما يصل إلى خمسة مليارات دولار في شكل تمويل مشترك مع البنك الأفريقي للتنمية".

وتشارك في النسخة الثامنة من "تيكاد" 66 شخصية رسمية ممثلة لدول ومنظمات، ومن بين الحاضرين 20 رئيس دولة وحكومة، وفق وزارة الخارجية التونسية.

"الشراكة المرجعية"

من جانبه قال الرئيس التونسي قيس سعيّد في مستهل الندوة إن الشراكة اليابانية الأفريقية مهمة "في صياغة مقاربات عملية لمفهوم التنمية الشاملة" يمكن أن يساعد فيها "شركاؤنا اليابانيون بتجربتهم وبامكانياتهم".

وأضاف سعيّد أن اليابان حققت "نجاحاً جديراً بالتنويه وجديراً بالنظر في أسبابه" من أجل أن "تتمكن الشعوب الأفريقية من تحقيق آمالها وتطلعاتها وأحلامها التي كانت تراود الجيل الأول من القادة إثر الاستقلال".

من جهته أشاد الرئيس السنغالي ماكي سال الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي بـ"الشراكة المرجعية" التي أقيمت بين أفريقيا واليابان.

وهذه أول نسخة من "تيكاد" منذ تفشي فيروس كورونا والثانية في أفريقيا بعد أن استضافتها كينيا عام 2016. وتعقد الندوة التي أطلقتها طوكيو عام 1993 كل ثلاث سنوات.

ويُنتظر أن يصل عدد المشاركين الإجمالي في الندوة والأنشطة الموازية لها والتي تشمل المجتمع المدني إلى حوالى 5000 شخص، وفق الخارجية اليابانية.

وتهدف النسخة الحالية للندوة إلى "مناقشة كيفية إنشاء عالم مستدام معاً" في "السياق المعقّد لجائحة كوفيد والوضع في أوكرانيا".

واعتبر الرئيس التونسي أن "الجائحة أبرزت مرة أخرى أن التعاون الدولي لم يكن بالقدر المطلوب"، مشيراً إلى أن "اللقاحات التي كانت متوفرة في الجانب الشمالي من الكرة الأرضية كانت أضعاف اللقاحات التي توفرت في جنوب الكرة الأرضية وفي أفريقيا على وجه الخصوص".

مساعدة للتعافي

وشدد ماكي سال على أن أولويات دول القارة هي "السعي لتحقيق السيادة في مجال الصيدلة" بزيادة إنتاج اللقاحات والأدوية في القارة و"السيادة الغذائية".

وأكد المسؤول الأفريقي على الحاجة إلى "إعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي" لمساعدة القارة على التعافي بعد وباء كوفيد وفي مواجهة آثار الحرب في أوكرانيا.

واعتبر أنه "يجب على أفريقيا أيضًا أن تدعو إلى تعليق الفائدة على الديون من مجموعة العشرين" وقد طلبت بالفعل الحصول على مقعد في هذه المجموعة "لضمان دعم أفضل لمصالح قارتنا". وبحسب سال، فإن ذلك يمكن أن يتحقق "في قمة مجموعة العشرين المقبلة في بالي" في تشرين الثاني/نوفمبر.

في هذا السياق، كشف كيشيدا أن من بين التمويلات التي ستقدمها اليابان مليار دولار مخصصة لـ"إعادة هيكلة الديون".

وأوضح أنه سيتم التركيز على "تعزيز النمو الأخضر، سنطلق مبادرة النمو الأخضر لأفريقيا ونستثمر (فيها) أربعة مليارات دولار".

كما ستساعد اليابان الدول الأفريقية في مواجهة نقص الأغذية الناتج عن الحرب في أوكرانيا، وتقدم لها تمويلات بقيمة 300 مليون دولار بتمويل مشترك مع البنك الأفريقي للتنمية من أجل "إنتاج الغذاء وتدريب 200 ألف شخص في الزراعة".

كما سيبحث المشاركون في الندوة "توطيد الديموقراطية ودولة القانون وتجنّب النزاعات والوساطة" للحفاظ على السلام والاستقرار.

اقتصاد تونس المتعثر

تأمل السلطات التونسية أن يستفيد اقتصادها المتعثر من استضافة ندوة "تيكاد" من خلال جذب استثمارات يابانية، وقد أتاحت "تيكاد" منذ إنشائها إطلاق 26 مشروعاً إنمائياً في 20 دولة.

ويأمل التونسيون في تحقيق نتائج جيدة في مجالات الصحة وصناعة السيارات والطاقات المتجددة بأكثر من 80 مشروعًا بقيمة 2,7 مليار دولار، بحسب رئيس غرفة التجارة والصناعة التونسية اليابانية الهادي بن عباس.

ومن المفترض أن تؤدي تلك المشاريع التي ستُعرض على مستثمري القطاع الخاص في تونس وأفريقيا إلى توفير أكثر من 30 ألف فرصة عمل.

وتكشفت مع افتتاح "تيكاد" بوادر أزمة دبلوماسية إقليمية بين تونس والمغرب على خلفية استقبال الرئيس التونسي رئيس جبهة بوليساريو و"رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" المعلنة من طرف واحد إبراهيم غالي الذي سيشارك في اجتماعاتها.

وقد أعلن المغرب رداً على ذلك "عدم المشاركة" في الندوة واستدعى سفيره في تونس للتشاور بشأن ما اعتبره موقفاً "عدائياً" من جانب تونس.

من جهتها أبدت الخارجية التونسية في بيان فجر السبت "استغرابها الشديد" من الموقف المغربي، مؤكدة أن الاتحاد الأفريقي المشارك في تنظيم "تيكاد" هو من استدعى "الجمهورية الصحراوية" العضو فيه.

كما استدعت تونس سفيرها في الرباط "للتشاور" بشأن المسألة.

في هذا الصدد قال ماكي سال إنه "يأسف لغياب المغرب لعدم وجود توافق حول مسألة التمثيل"، وأضاف "نأمل أن يتم التوصل إلى حلّ لهذه المشكلة من أجل حسن سير شراكتنا" بين أفريقيا واليابان.