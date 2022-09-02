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زوريخ (سويسرا): من أجل تشجيع المسافرين على زيارة سويسرا هذا الخريف، أطلقت الهيئة المسؤولة عن الترويج للسياحة في هذا البلد الواقع في جبال الألب، حملة حول نشاطات غير عادية تتمحور حول الطبيعة والرفاه مثل الساونا في قوارب واليوغا في الجبال مع الماعز.

وأطلقت هذه الحملة لتوها في سويسرا وكذلك في البلدان المجاورة، ألمانيا والنمسا وإيطاليا وكذلك في فرنسا، على ما أوضح ناطق باسم هيئة السياحة السويسرية لوكالة فرانس برس الخميس.

وتهدف الحملة إلى دعم السياحة في الخريف، وهو موسم راكد مثّل 17 في المئة فقط من حجوزات الفنادق عام 2019، عقب نهاية موسم صيفي شهد خلاله القطاع انتعاشاً واضحاً لكن من دون العودة إلى مستويات ما قبل الجائحة.

وتشمل الحملة توفير منتجع صحي (سبا) وسط الطبيعة يتضمّن الساونا في قارب يجوب بحيرة لوسيرن، ورحلة على بحيرة برينتس قرب إنترلاكن يقفز خلالها المسافر في المياه الجليدية قبل العودة إلى المركب الذي توجد على متنه مياه تبلغ حرارتها 38 درجة مئوية.

وتتضمن أيضاً ممارسة اليوغا والمشي لمسافات طويلة مع الماعز في كانتون غراوبوندن والعلاج بالنبيذ في كروم لافو المطلة على بحيرة جنيف.

ويشكّل الزوار المحليون النسبة الأكبر من سياح موسم الخريف في سويسرا. ومع قيود السفر أثناء الجائحة، ازداد عددهم بشكل كبير فيما بلغ عدد الحجوزات الفندقية 4,1 ملايين في خريف 2021، بزيادة مقدارها 29 في المئة مقارنة بالعام 2019.

لكن هيئة السياحة السويسرية تعتزم تكثيف حملتها في الخارج لإعطاء دفعة للقطاع عبر الاستفادة من الرغبة في السفر لزيادة عدد السياح الأجانب قبل فصل الشتاء حين يتدفق السياح الأوروبيون للتزلج في منتجعات البلاد.