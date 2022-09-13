قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



إن الإعلان الذي صدر في عام 2020 عن مجاعة تهدد العالم لم يكن توقعًا، إنما كان مشروعًا، بل كان مشروعًا ناجحًا.

إيلاف من بيروت: تحذر صحيفة فايننشال تايمز البريطانية من خطر المجاعة في أوروبا بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء. وبدأ أعضاء اتحاد كوبا-كوجيكا، إضافة إلى جمعيتين غذائيتين هما FoodDrink Europe و Primary Food Processors، بالفعل في إنهاء أعمالها وتقليل حجم إنتاجها.

جاء في بيان مشترك لممثلي الاتحاد الأوروبي أن "الزيادة المقبلة في أسعار الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي والكهرباء، تهدد استمرار دورات الإنتاج الغذائي الزراعي وبالتالي القدرة على الاستمرار في توفير السلع الزراعية الأساسية والمواد الغذائية والأعلاف". وشدد الأمين العام لكوبا-كوجيكا، بيكا بيسونين، على أن المشترين الأوروبيين سيواجهون في الشتاء المقبل أسعارًا أعلى ونقصًا في العديد من الفواكه والخضروات. قال: "لم نر شيئًا كهذا من قبل، فبعض المنتجات لن تكون متاحة أو ستتاح بثمن باهظ". تُستخدم الكهرباء في جميع مراحل إنتاج الغذاء، من التسميد إلى الحصاد والتبريد. قال بيسونين إن صناعات الألبان والمخابز تضررت بشدة من ارتفاع تكاليف البسترة، في حين أصبحت تكلفة إنتاج مسحوق الحليب لا يمكن تحملها بسبب أسعار الطاقة العالية.

ارتفاع الأسعار

منذ بداية العام حتى يوليو، ارتفعت أسعار الزبدة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 80 في المئة، بينما ارتفعت أسعار مسحوق الحليب بأكثر من 50 في المئة، ولحم البقر بنسبة 28 في المئة. يقول المزارعون إن تكاليف الإنتاج ترتفع بشكل أسرع. ويقوم مزارعو الفاكهة والخضروات بقطع زراعاتهم للموسم المقبل، حيث أفاد البعض أن التكلفة المتزايدة لإدارة الصوبات الزراعية تفوق بالفعل الأرباح التي يمكنهم تحقيقها. قالت شركة Nordic Greens، أكبر مزارع الطماطم في السويد، إنها لن تزرع المحاصيل الشتوية. كما يتم التخلص التدريجي من البيوت الزجاجية في هولندا، ثاني أكبر مصدر زراعي في العالم بعد الولايات المتحدة.

وفقًا لصحيفة فايننشال تايمز، فإن الخيار والفلفل المزروعان في دفيئات ساخنة في المملكة المتحدة في عام 2022 سيكون نصف حجم العام الماضي بسبب تكاليف الطاقة المفرطة. وهذه الخضراوات ستكلف ضعف ذلك. وتلقي الصحافة البريطانية باللوم على روسيا في المجاعة المقبلة، على الرغم من اعترافها بقطع روسيا إمدادات الوقود عن القارة بسبب العقوبات. فقد كتبت ديلي تلغراف: "ستموت بريطانيا جوعاً بسبب العقائد البيئية المضللة".

الحقيقة هي أننا أنفسنا تركنا قاعدتنا الزراعية المحلية تذبل، وهناك اتجاه في بريطانيا للتخلي عن الأراضي الزراعية لتركيب الألواح الشمسية وغيرها من "الأغراض البيئية". في هذا العام، سيفقد العالم ما يصل إلى نصف المحاصيل في المملكة المتحدة بسبب عدم القدرة على الري، كما كتبت غارديان. فبدلاً من إنشاء الري، تم تركيب طواحين الهواء والألواح الشمسية في كل مكان. يُتوقع خسارة ما يصل إلى نصف محصول الجزر والبصل والبنجر السكري والتفاح. كما يتراجع إنتاج الحليب في المملكة المتحدة أيضًا بسبب نقص علف البقر. تقول غارديان: "هناك مخاوف من أن يرفض العديد من المزارعين زراعة المحصول في العام المقبل". ومتوقع ذبح الماشية في وقت مبكر بأوزان منخفضة لأن من المحتمل أن ينفد العلف في الشتاء. بالمناسبة، الجفاف لا علاقة له بنقص العلف. وفي فرنسا، متوقع خسارة ما يصل إلى 35 في المئة من محصول الفاكهة والخضروات، على حد قول جاك روشاوس، رئيس رابطة مزارعي الخضروات الوطنية في فرنسا. وفي إيطاليا، الوضع أسوأ: ففي بعض أجزاء البلاد قد يُفقد ما يصل إلى 80 في المئة من المحصول. علاوة على ذلك، لن ينجح شراء الطعام في دول أوروبية أخرى أو في أميركا - في كل مكان يموت المحصول ويتم ذبح الماشية.

تراجع في المحاصيل

في الولايات المتحدة، 74 في المئة من الأبقار، 50 في المئة من منتجات الألبان، وأكثر من 80 في المئة من إنتاج القمح و70 في المئة من الخضار والفواكه والمكسرات معرضة للخطر. قال 37 في المئة من المزارعين إنهم يدمرون المحاصيل الموجودة، وهناك عدد مذهل من مربي الماشية في بعض الولايات الغربية يبيعون مواشيهم. أبلغ المزارعون في ولاية لون ستار عن أكبر انخفاض في أعداد الثروة الحيوانية بنسبة 50 في المئة، تليها نيومكسيكو وأوريغون بنسبة 43 و 41 في المئة على التوالي"، كما كتب الاقتصادي الأميركي البارز مايكل سنايدر على موقعه الإلكتروني The Economic Collapse. ويرى خبير اقتصادي معروف أسباب أزمة الغذاء التي تهدد أميركا بالمجاعة في تصرفات حكومة الولايات المتحدة، وأخيراً وليس آخراً، في الجفاف.

يبدو أن الجوع في العالم كان مخططًا له لفترة طويلة. في مايو 2020، أعلن عارف حسين، كبير الاقتصاديين في برنامج الغذاء التابع للأمم المتحدة، عن أزمة الغذاء العالمية عندما لم يكن هناك جفاف في عام 2022 ولا عملية روسية خاصة في أوكرانيا. في ذلك الوقت، كانت مؤشرات المحاصيل والبذور والثروة الحيوانية، وكذلك أسعار المنتجات الزراعية، مستقرة، ولم يكن هناك ما يشي بنقص الغذاء. من عام 2000 إلى عام 2019، وفقًا للأمم المتحدة، انخفضت نسبة سكان العالم الذين يعانون سوء التغذية من 15 إلى 8.9 في المئة. بحلول عام 2030، حددت الأمم المتحدة مهمة خفض هذا الرقم إلى الصفر.

في عام 2019، ذهبت كل الجهود البذولة أدراج الرياح بسبب الجائحة. في عام 2020، ارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون نقص التغذية من 690 مليونًا إلى 811 مليونًا، وهو أكبر عدد منذ 15 عامًا. في عام 2021، ارتفعت أسعار الغذاء العالمية بمعدل 30 في المئة: ارتفعت أسعار زيوت عباد الشمس وبذور اللفت بأكثر من 60 في المئة، والقمح بنسبة 31 في المئة، والسكر بنسبة 30 في المئة، ومنتجات الألبان بنسبة 17 في المئة، واللحوم بنسبة 13 في المئة. لذا، فإن البيان الذي أدلى به خبير الأمم المتحدة في عام 2020 حول المجاعة التي تهدد العالم لم يكن توقعًا، بل كان مشروعًا، وكان مشروعاً ناجحاً. يجب التحقيق مع أصحاب هذا المشروع بشكل جدي.