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برلين: يقوم المستشار الألماني أولاف شولتس في نهاية الأسبوع بزيارة رسمية لثلاث دول خليجية ولا سيما السعودية وعلى جدول أعماله أزمة الطاقة، على ما أفاد المتحدث باسمه الإثنين.

وأوضح شتيفن هيبشترايت خلال مؤتمر صحافي روتيني أن المستشار الذي يقوم بجولته برفقة وفد من كبار ممثلي عدد من القطاعات الاقتصادية، سيزور على التوالي السعودية السبت ثم الإمارات العربية المتحدة وقطر الأحد، قبل أن يعود مساء إلى برلين.

ولم يفصل المتحدث في الوقت الحاضر المواضيع التي ستتناولها المحادثات لكن من المتوقع أن تتصدرها أزمة الطاقة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

واكتفى بالقول ردا على سؤال "سيكون من المدهش ألا يتم بحث هذا الموضوع تحديدا".

وفي السعودية، ثاني دولة منتجة للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة، سيلتقي شولتس الملك سلمان "إذا سمحت الظروف بذلك" وولي العهد محمد بن سلمان.

ويلتقي المستشار الأحد رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد قبل أن يجتمع بعد الظهر مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وفدٌ سابق

وسبق أن زار وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في آذار/مارس قطر والإمارات بحثا عن بدائل للغاز الروسي الذي كان يشكل 55% من واردات الغاز في ألمانيا قبل الحرب في أوكرانيا.

وحذر البنك المركزي الألماني الإثنين بأن وضع الإمدادات بعد توقف الواردات من روسيا "سيكون صعبا للغاية في الأشهر المقبلة" مشيرا إلى احتمال تسجيل انكماش في أكبر اقتصاد أوروبي.