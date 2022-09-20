قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



باريس: أُلغيت أكثر من 2400 رحلة جوية الجمعة في أوروبا بسبب إضراب المراقبين الجويين الفرنسيين، وفقًا لتقرير نشرته الاثنين المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية Eurocontrol وبينما يلوح إضراب جديد في الأفق نهاية الشهر.

قال ايمون برانان مدير Eurocontrol في تلخيص على حسابه على تويتر إنه "تم إلغاء أكثر من 2400 رحلة جوية" خلال هذا التحرك الاجتماعي بينما طرأ تأخير كبير على رحلات اخرى، من 45 دقيقة لكل رحلة تحلق فوق الأراضي الفرنسية.

بحسب المنظمة تم تسيير 28967 رحلة الجمعة الماضي مقابل 31450 رحلة قبل يوم. وعلى مدار الأسبوع، كان المعدل اليومي 29438 رحلة في اليوم، بانخفاض بنسبة 2,2% مقارنة بالأسبوع السابق مرة أخرى نتيجة للإضراب.

زيادة الرواتب

تم إطلاق التحرك الاجتماعي من قبل الاتحاد الوطني للمراقبين الجويين للمطالبة بزيادة الرواتب في مواجهة التضخم، وأيضًا لتسريع التوظيف.

طلبت المديرية العامة للطيران المدني الفرنسي (DGAC) من الشركات الغاء نصف برنامج رحلاتها ليوم الجمعة احترازيا، أي "حوالى 1000 رحلة" تغادر الأراضي الفرنسية او تصل اليها.

وكانت شركة راين اير الاولى في أوروبا، اشارت الى إلغاء 420 رحلة "تحلق بشكل رئيسي فوق فرنسا" بدون أن تهبط بالضرورة فيها ونددت بتحرك "غير مبرر".

ويشعر الاتحاد الذي أعلن إضرابًا جديدًا من 28 إلى 30 ايلول/سبتمبر، بالقلق "بشأن المستوى الحالي للتضخم بالإضافة إلى التوظيفات المستقبلية". ويريد الاستفادة من فترة الإشعار "للتفاوض"، بحسب بيان نشر السبت.

خطوات مسبقة

يبدي العاملون في هذا المجال قلقهم خصوصا من التقاعد المخطط لثلث المهندسين في مراقبة الملاحة الجوية بين عامي 2029 و2035.

لكن "ما لا يقل عن خمس سنوات تفصل بين التوظيف والتأهيل" وقدرات التدريب "محدودة بنيويًا".

لذلك من الضروري في رأيهم اتخاذ خطوات مسبقة قبل "الاحالة على التقاعد" اعتبارًا من العام المقبل وتخصيص ميزانية للتدريب في هذا الاتجاه، لكن "بعد ستة أشهر من المفاوضات لإعداد قانون المالية هذا [2023] ما زال الاتحاد لا يملك اي عنصر ملموس أو ضمانات" للاستجابة لمطالبه.