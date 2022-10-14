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زوريخ (سويسرا): ردّت المحكمة العليا في الولايات المتحدة طلباً من شركة "نوفارتيس" السويسرية العملاقة لصناعة الأدوية التي تحاول في نزاعها القضائي مع شركة "إتش إي سي فارما" الصينية حماية دوائها الرائد لمرض التصلب المتعدد من الأدوية المكافئة (الجنريك).

وتقدمت "نوفارتيس" في أيلول/سبتمبر الفائت بطلب إلى المحكمة العليا لوقف تنفيذ قرار أصدرته محكمة استئناف الدائرة الاتحادية وطعنت فيه الشركة الدوائية السويسرية، لكنّ المحكمة أعلنت مساء الخميس أنها ردّت الطلب.

ويتعلق النزاع مع المجموعة الصينية بطريقة استعمال هذا الدواء ضد التصلب المتعدد (أو اللويحي) ما قد يسمح لشركة "إتش إي سي فارما" بتصنيع أدوية جنيسة أقل تكلفة من "جيلينيا" (Gilenya)، أحد أبرز أدوية "نوفارتيس".

وكانت الشركة السويسرية عقدت اتفاقات مع شركات عدة تتولى تصنيع الأدوية المكافئة بقي مضمونها طي الكتمان بهدف توفير الحماية هذا الدواء حتى سنة 2027.

معركة قانونية شرسة

لكن الشركة الصينية بدأت معركة قانونية شرسة مع المجموعة السويسرية، مسندة حججها على طريقة استعمال الدواء لمحاولة تصنيع نسخ مكافئة منه.

وأكدت "نوفارتيس" الجمعة في تعليق تلقته وكالة فرانس برس بالبريد الإلكتروني أنها ستواصل "الدفاع بقوة عن صحة براءة اختراع +جيلينيا+ وتعتزم تقديم طلب إلى المحكمة العليا للولايات المتحدة لمراجعة قرار الدائرة الاتحادية".

ويحتل "جيلينيا" المرتبة الثالثة بين أدوية "نوفارتيس" الأكثر مبيعاً، إذ بلغت المبيعات السنوية منه نحو 2,8 مليار دولار عام 2021.

وفي أيلول/سبتمبر الفائت، نبهت "نوفارتيس" إلى أن تأثير إصدار نسخ مكافئة من هذا الدواء في الولايات المتحدة على مبيعاتها السنوية قد يصل إلى 300 مليون دولار عام 2022.