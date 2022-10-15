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برلين: اعتبر رئيس البنك المركزي الألماني السبت أن زيادات إضافية لنسب الفوائد في منطقة اليورو ستكون "ضرورية" بعد تلك المنتظرة في نهاية تشرين الأول/اكتوبر لمواجهة ارتفاع التضخم.

وقال يواكيم ناغل بحسب نص خطاب ألقاه في واشنطن ونشره البنك المركزي الألماني في ألمانيا "برأيي، رفع نسب الفوائد بشكل إضافي سيكون ضروريا بهدف إعادة التضخم (الى هدف) 2% على المدى المتوسط، وليس فقط في اجتماع السياسة النقدية في نهاية تشرين الأول/اكتوبر".

وأضاف "في مطلق الأحوال، يجب ألا يخفف مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في وقت قريب جدا" تشدده النقدي.

وتابع "لأنه يتعين علينا التأكد من توقف التضخم المرتفع". وبلغت نسبة الفائدة 10% في أيلول/سبتمبر في منطقة اليورو.

بدأ البنك المركزي الأوروبي في تموز/يوليو تشديد أسعار الفائدة بشكل مفاجئ في إطار مهمته الأساسية القائمة على أساس ضمان استقرار الأسعار.

واعتبر أن تباطؤ الاقتصاد الحاصل في منطقة اليورو في إطار من أزمة الطاقة المرتبطة بالحرب في أوكرانيا لن يكون قادرا على كبح التضخم بشكل كاف.

يمكن أن يؤدي الاجتماع المقبل لمجلس حكام المؤسسة المقرر عقده في 27 تشرين الأول/اكتوبر الى رفع جديد قدره 0,75 نقطة لأسعار الفائدة الرئيسية كما حصل في ايلول/سبتمبر، بحسب تصريحات مصرفيين في منطقة اليورو ومراقبين.