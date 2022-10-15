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واشنطن: أشاد حاكم بنك انكلترا أندرو بيلي السبت في واشنطن بـ"التطابق الفوري لوجهات النظر" مع وزير المال البريطاني الجديد جيريمي هانت الذي حلّ الجمعة محل كواسي كوارتنغ الذي أُقيل من منصبه في خضم أزمة سياسية في المملكة المتحدة.

وقال بيلي السبت خلال ندوة عُقدت ضمن اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي "يمكنني أن أقول لكم إنني تحدثت الى جيريمي هانت (...) ويمكنني أن أقول لكم إنه حصل تطابق فوري وواضح لوجهات النظر بيننا حول مسألة أهمية الاستدامة المالية وأهمية اتخاذ قرارات في هذا الاتجاه".

وتأتي هذه التصريحات بعد أزمة سياسية أنهكت المملكة المتحدة لثلاثة أسابيع وبلغت أوجها الجمعة مع إقالة وزير المال كواسي كوارتنغ فيما كانت الفوضى تعمّ الأسواق بعدما قدّم الأخير مشروع ميزانية مصغرة يلحظ إنفاقًا هائلاً وتخفيضات ضريبية بتمويل غير مؤكد.

أهمية الاستقرار والاستدامة

وتراجع الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوياته بعد الإعلان الذي تسبب في ارتفاع أسعار الفائدة على الاقتراض البريطاني، ما أجبر رئيسة الحكومة ليز تراس على تقديم تنازلات.

وذكّر بيلي السبت بـ"أهمية الاستقرار والاستدامة" المالية البريطانية، مؤكدًا أنه يسعى إلى توجيه "رسالة واضحة للأسواق".

وتتعارض استراتيجيتان حاليًا في لندن: من جهة، خطة الإنفاق والتخفيضات الضريبية للحكومة التي من المحتمل أن تكون تضخمية، ومن جهة ثانية، الزيادة في أسعار الفائدة للبنك المركزي الهادفة إلى إبطاء ارتفاع الأسعار عبر إبطاء النشاط الاقتصادي.

واعتبر حاكم بنك انكلترا، في ما يخصّ نمو الأسعار، أن "الضغوط التضخمية ستتطلب استجابة أقوى مما كنا نعتقد في آب/أغسطس"، ما يشير إلى احتمال رفع إضافي لأسعار الفائدة.