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الرياض: أكّد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مساء الأحد أنّ استراتيجية المملكة في قطاع النفط العالمي تقوم على دعم "استقرار وتوازن" السوق، وسط اتهامات أميركية بالوقوف إلى جانب روسيا إثر قرار خفض الانتاج.

وقال الملك في خطابه السنوي لمجلس الشورى والذي نشرته وكالة الانباء الحكومية "تعمل بلادنا جاهدة ضمن استراتيجيتها للطاقة، على دعم استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية، بوصف البترول عنصراً مهماً في دعم نمو الاقتصاد العالمي".

وأضاف "يتجلى ذلك في دورها المحوري في تأسيس واستمرار اتفاق مجموعة +أوبك بلاس+ نتيجة مبادراتها لتسريع استقرار الأسواق واستدامة إمداداتها".

وكانت مجموعة أوبك بلاس المكونة من الدول الثلاث عشرة الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) بقيادة السعودية وشركائها العشرة بقيادة روسيا، قرّرت هذا الشهر خفض حصص إنتاج النفط بهدف دعم أسعار الخام التي كانت تتراجع.

مواقف

في مواجهة الغضب الأميركي، دافع المسؤولون السعوديون عن قرار خفض الانتاج باعتباره يخدم مصالح المملكة.

وكتب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان وهو نجل الملك، على حسابه في تويتر الأحد انه "على الرغم من أن قرار أوبك، الذي اتُّخذ بالإجماع، كان لدوافع اقتصادية بحتة، إلا أن البعض اتَّهم المملكة بوقوفها بجانب روسيا!! إيران كذلك عضو في أوبك، فهل يعني هذا أن المملكة وقفت بجانب إيران أيضًا؟".

وتابع "نستغرب اتهام المملكة بالوقوف مع روسيا في حربها ضد أوكرانيا. الجدير بالذكر ان هذه الاتهامات الزائفة لم تأتي من حكومة أوكرانيا".

وأصدرت العديد من الدول الأعضاء في المجموعة بيانات متشابهة للتأكيد على ان قرار خفض الانتاج كان بالإجماع.

وكتب وزير النفط الإماراتي سهيل المزروعي في تويتر الاثنين "أود أن أؤكد أن قرار منظمة أوبك الأخير بخفض الإنتاج كان قراراً فنياً بحتاً وقد تم بالإجماع وليس قرارا سياسيا كما يحاول البعض وصفه".

وفي المنامة صرّح وزير النفط والبيئة محمد بن مبارك بن دينه أن قرار خفض إنتاج النفط "جاء بالتوافق والإجماع بين جميع الدول الأعضاء في المنظمة، وبعد دراسة فنية مستفيضة بحتة متخصصة في أوضاع وتطورات الأسواق العالمية".

بدوره، أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص الأحد من الجزائر، أن قرار تحالف أوبك بلاس خفض حصص إنتاج النفط لا يتضمن "أي رسائل لأحد".

وقال إن القرار "لا يستهدف الوصول الى سعر معين، فبالعكس شاهدنا ان الأسعار انخفضت بعد اجتماعنا" لأن المنظمة "لا تتحكم في الأسعار وإنما هناك جهات أخرى تتحكم في أسعار كل السلع ومن ضمنها النفط، وهي البورصات كما في لندن ونيويورك".