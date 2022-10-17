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ابوظبي: دافعت الإمارات الاثنين عن قرار مجموعة أوبك بلاس النفطية بخصوص خفض الانتاج، مؤكدة أنها لم تتعرض لضغوط، بعد انتقادات أميركية في هذا السياق.

وكتب وزير الطاقة سهيل المزروعي في تغريدة "أود أن أؤكد أن قرار منظمة أوبك الأخير بخفض الإنتاج كان قراراً فنياً بحتاً وقد تم بالإجماع وليس قرارا سياسيا كما يحاول البعض وصفه".

وكانت مجموعة أوبك بلاس المكونة من الدول الثلاث عشرة الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) بقيادة السعودية وشركائها العشرة بقيادة روسيا، قرّرت هذا الشهر خفض حصص إنتاج النفط بهدف دعم أسعار الخام التي كانت تتراجع.

واعتبر البيت الأبيض أن قرار خفض الانتاج الذي يصب في مصلحة موسكو يعني أن الرياض قرّرت الوقوف إلى جانب روسيا فيما تحاول واشنطن حرمانها من مصادر دخلها خصوصاً في قطاع الطاقة رداً على هجومها على أوكرانيا.

كما اتهمت واشنطن المملكة بـ"لي ذراع" دول أخرى أعضاء في أوبك "للحصول على ما تريد". غبر أن العديد من الدول الأعضاء في المجموعة أصدرت بيانات متشابهة للتأكيد على ان قرار خفض الانتاج كان بالإجماع.