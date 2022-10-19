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برلين: أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية الثلاثاء أن رئيس وكالة الأمن السيبراني الألمانية آرني شونبوم أُقيل من منصبه مع مفعول فوري بعد تقارير إعلامية عن صلاته مع روسيا.

كان شونبوم في وضع حرج منذ أن ذكرت العديد من الصحف انه مقرب من جمعية استشارية للأمن السيبراني يشتبه بانها كانت على اتصال مع أجهزة الاستخبارات الروسية.

ثقة الرأي العام

وقالت وزارة الداخلية ان "المزاعم المعروفة والتي نشرت على نطاق واسع في وسائل الإعلام أضرت بشكل دائم بثقة الرأي العام الضرورية في حياد ونزاهة" رئيس أهم سلطة للأمن السيبراني في ألمانيا.

وأضاف "هذا صحيح خصوصا في الوضع المتأزم الحالي فيما يتعلق بالحرب الروسية الهجينة".

واضافت الوزارة ان دراسة هذه الادعاءات مستمرة. وتابعت "بانتظار انتهاء هذه الدراسة فإن افتراض البراءة ينطبق بشكل طبيعي على شخص السيد شونبوم".

وكانت هذه الصلات موضع تحقيقات عرضتها مطلع تشرين الاول/أكتوبر في برنامج قناة التلفزيون العامة ZDF.

وتستهدف على وجه الخصوص إحدى الشركات الأعضاء في المجلس الالماني للامن السيبراني. هذه الشركة Protelion فرع لشركة الأمن السيبراني الروسية O.A.O. Infotecs التي وفقًا للمعلومات الواردة من شبكة الأبحاث "Policy Network Analytics" ، أسسها متعاون سابق مع الاستخبارات الروسية KGB.

شونبوم

من جهته أكد شونبوم الثلاثاء لمجلة "دير شبيغل" أنه يجهل "ما الذي تحققت منه الوزارة وما هي المزاعم الملموسة" ضده. وأوضح أنه لهذا السبب طلب شخصيا أن يخضع لإجراءات تأديبية.

تأتي هذه الاقالة في وقت ألمانيا فيه في حالة تأهب ضد أعمال تخريب محتملة على صلة بموسكو. بعد التسرب من خطي أنابيب نورد ستريم 1 و2 لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا، تعرض هذا البلد لتخريب واسع النطاق للسكك الحديد في الثامن من تشرين الاول/أكتوبر حيث تحدث البعض عن فرضية وقوف روسيا وراء العملية في سياق الحرب على أوكرانيا.