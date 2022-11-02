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نيويورك: عطّلت قاضية فدرالية في واشنطن الاثنين عملية الاستحواذ على دار النشر Simon & Schuster (سايمن أند شوستر) من منافستها Penguin Random House (بينغوين راندوم هاوس)، في تجاوب مع طلب الحكومة الأميركية التي رأت في الصفقة تهديداً محتملا على المنافسة.

وكان أُعلن عن الصفقة البالغة قيمتها 2,18 مليار دولار، في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، وكان من شأنها الدمج بين اثنين من أكبر خمس دور نشر في الولايات المتحدة.

صفقات الاستحواذ

ويشكل القرار القضائي نصراً لحكومة الرئيس الأميركي جو بايدن التي تعتمد سياسات أكثر تشدداً من سابقاتها على صعيد التصدي لصفقات الاستحواذ والدمج، باسم مبدأ المنافسة.

وقد اتخذت وزارة العدل الأميركية إجراءات قانونية في هذه القضية في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، متحدثة عن خطر محتمل لانخفاض عدد الكتب المنشورة أو تقليص المجموعة الجديدة للمبالغ المدفوعة للمؤلفين.

وتحتل الداران على التوالي المركزين الأول والرابع على صعيد حصص دور النشر الأميركية في السوق، وهما جزء مما يُعرف بالـ"بيغ فايف" (الخمسة الكبار)، وهي مجموعة تضم أيضاً دور HarperCollins وHachette Book Group USA وMacmillan Publishers.

مع عشرة آلاف موظف في جميع أنحاء العالم وحوالى 15 ألف كتاب يتم نشرها سنوياً، تهيمن Penguin Random House التابعة لمجموعة Bertelsmann الألمانية، على قطاع النشر في الولايات المتحدة.

مذكرات أوباما

ونشرت المجموعة على وجه الخصوص المجلد الأول من مذكرات رئيس الولايات المتحدة السابق باراك أوباما العام الماضي بعنوان "الأرض الموعودة"، ومذكرات زوجته ميشال أوباما عام 2018، والتي بيع منها عشرات ملايين النسخ.

كما تستعد المجموعة لنشر مذكرات الأمير هاري في أوائل عام 2023.

وكتبت القاضية فلورنس بان في الحكم الصادر الاثنين أن الحكومة الأميركية قدمت دليلاً على أن الاستحواذ المقترح "يمكن أن يكون له تأثير في تقليل المنافسة بشكل كبير" في سوق حقوق الكتب الأكثر مبيعاً.

وقالت القاضية بان إن التعليل القانوني بأكمله الذي دفعها إلى اتخاذ هذا القرار سيبقى طي الكتمان، لأنه يحتوي على معلومات "سرية" أو "سرية للغاية".

ولم ترد "بينغوين راندوم هاوس" ولا "سايمن اند شوستر" على الفور على أسئلة وكالة فرانس برس.