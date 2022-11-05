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باريس: أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) الجمعة، أنها ستكثّف تحرّكاتها في أوكرانيا لتمكين المزارعين من مواصلة الإنتاج رغم الحرب.

وستنشئ فاو "مكتب مشروع" في أوكرانيا لتسهيل وتوسيع نطاق "المساعدة التقنية والإنسانية المقدمة إلى السكان الأكثر ضعفا في البلاد، خصوصا في المناطق الريفية".

وحتى الآن، جمعت المنظمة نحو 80 مليون دولار من أصل 180 مليونا تحتاجها لتنفيذ خططها في البلاد، خصوصا للمساعدة في تخزين الحبوب.

وشدّدت على "الحاجة إلى موارد إضافية بشكل عاجل لمساعدة الأسر الريفية الضعيفة، لا سيما مع اقتراب فصل الشتاء".

خطة التدخل السريع

من هذا المبلغ، يفترض أن تخصص 115,4 مليون دولار لتمويل "خطة التدخل السريع" لمنظمة الأغذية والزراعة والتي تتيح تقديم مساعدة مالية وقسائم لشراء المدخلات (أسمدة ومبيدات حشرية) وأعلاف حيوانية "لحوالى مليون شخص في المناطق الريفية".

أما المبلغ المتبقي البالغ 65 مليون دولار، فيفترض أن يمكّن أوكرانيا من تخزين نحو أربعة ملايين طن من الحبوب، ربع حاجاتها، بعدما دمّر العديد من البنى التحتية.

وتابعت المنظمة "ارتفعت أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك الغذاء، بشكل حاد في كل أنحاء البلاد، خصوصا في مناطق القتال. وقالت أكثر من نصف الأسر الريفية التي شملتها الدراسة التي أجرتها فاو إنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مثّل الغذاء أكثر من نصف نفقاتها".