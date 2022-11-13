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مدريد: أعيد السبت فتح مطار فالنسيا في شرق إسبانيا بعد تعليق الرحلات الجوية فيه جراء احوال جوية سيئة استمرت ساعات، وفق ما أفاد مسؤولون في المطار.

ضربت العاصفة التي بدأت مساء الجمعة، المنطقة الساحلية الشرقية مصحوبة برياح شديدة وأمطار غزيرة فيما اشتد هطول الأمطار صباح السبت.

وعُلّقت الرحلات نحو الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت غرينتش بسبب العاصفة وصاعقة ضربت المدرج بعد بضع ساعات.

لكن أُعيد فتح المطار بحلول الساعة 14,20 بتوقيت غرينتش، حسبما أفادت الشركة الإسبانية المشغلة للمطار.

وكتبت الشركة على تويتر "إن مطار فالنسيا يعمل الآن. في النهاية، تم تحويل عشر رحلات إلى مطارات أخرى وتم إلغاء 28 رحلة".

وكانت الشركة قد كتبت في وقت سابق على تويتر إن المدرج "توقّف عن العمل بعدما ضربته صاعقة. ستبدأ أعمال الإصلاح في أقرب وقت ممكن".

من جانبها، غرّدت هيئة مراقبة الحركة الجوية الإسبانية "تسببت العواصف الرعدية الغزيرة فوق مطار فالنسيا بتعليق كل عمليات الاقلاع والهبوط".

وكتبت خدمات الطوارئ الإقليمية على تويتر نقلا عن مسؤولي المطار، أن الرحلات علّقت في البداية بعدما غُمر المدرج بالمياه.

وأظهرت لقطات أعيد نشرها على تويتر من قبل مطار فالنسيا، مياهًا تتدفق بسرعة على طريق قريب وتغمر غطاء محرك سيارة متوقفة، فيما أظهر مقطع آخر حبات بَرَد تضرب طائرة.