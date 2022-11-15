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فرانكفورت: أعلنت ألمانيا الثلاثاء أن منشآت تخزين الغاز لديها أصبحت ممتلئة تماماً، فيما تستعد البلاد لفصل الشتاء محرومة من الطاقة الروسية.

وأوضحت وكالة الشبكة الفدرالية في تحديث يومي "يبلغ مستوى التخزين في ألمانيا 100 في المئة"، مشيرة إلى أن بعض منشآت التخزين كانت قادرة على استيعاب كميات إضافية من الغاز وأن التخزين "يمكن أن يستمر حتى عندما تكون السعة 100 في المئة".