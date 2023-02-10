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لندن: تجنب الاقتصاد البريطاني الركود بهامش ضئيل إثر عدم تسجيله أي نمو في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2022، حسبما أعلن مكتب الإحصاء الوطني الجمعة.

ولم يسجل إجمالي الناتج المحلي أي نمو في الفصل الرابع، بحسب التقديرات، بعد تقلصه بنسبة 0,3 بالمئة في الأشهر الثلاثة السابقة، وفق بيان لمكتب الإحصاء.

وسجل الاقتصاد نموًا بنسبة 4,1 بالمئة عن العام ككل، بعد تضخم غير مسبوق في عقود ونمو بنسبة 7,4 بالمئة في 2021، وفق التقرير الشهري للمكتب.