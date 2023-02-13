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إيلاف من بيروت: تستغرق طلبات السيارات الجديدة وقتًا أطول في المعالجة بسبب النقص المتزايد في المركبات. فإن الأحداث العالمية ونقص مخزون الأجزاء الضرورية والكوارث الطبيعية ليست إلا أسباب قليلة محتملة لتمديد فترات الانتظار الطويلة للسيارات.

بشكل عام، تكون فترات انتظار المركبات الهجينة أطول كثيرًا من فترات انتظار سيارات البنزين؛ والحد الأدنى لوقت الانتظار للسيارة الهجينة قد يتجاوز العام. وبحسب موقع "إيفتو"، قد تطول فترة الانتظار للحصول على إحدى سيارات تويوت سنوات عدة، علمًا أن تويوتا تصنع طرازاتها كلها في الأراضي الأميركية، أي لا تستوردها من الخارج.

لا يستقبلون الطلبات

فترة الانتظار المقدرة للحصول على سيارة "فور رانر" من تويوتا تتراوح بين 4 أشهر و12 شهرًا، فيما قد تطول فترة الانتظار للحصول على طراز bZ4X الكهربائي سنوات عدة. فهذه أول سيارة كهربائية بالكامل من تويوتا، وقد دخلت مرحلة الإنتاج مؤخرًا. متوقع ارتفاع الطلب على طرازيها FWD و AWD. ونسب الموقع إلى الوكلاء الذين اتصل بهم قولهم إنهم لن بيعوا من هذا الطراز في المستقبل المنظور، "حتى أن بعض الوكلاء توقف عن تلقي الطلبات، إذ أدركوا صعوبة الوفاء بتعهداتهم".

سيارة "كامري" العاملة بالغاز بكل طرازاتها متوافرة، ويمكن العميل الحصول على سيارته في أميركا الشمالية بعد 3 إلى 6 اشهر من تقديمه الطلب، فيما ينتظر العميل الذي يطلب "كامري الهجينة" أكثر من سنة ليحصل على سيارته. كذلك، يمكن العميل الحصول على سيارته "كورولا" العاملة بالغاز في فترة أقصاها 12 شهرًا، بينما ينتظر طالب سيارة "كورولا الهجينة" بين 18 و24 شهرًا. أما "كورولا هاتشباك" فلا تتأخر كثيرًا، إذ يحصل عليها العميل في مهلة أقصاها ستة أشهر.

لا موعد محدد

يقول الموقع إن وكلاء تويوتا يعجزون عن معرفة الموعد المحدد للحصول على سيارة "كراون الهجينة"، ففترة الانتظار قد تطول "إلى الأبد"، ولهذا توقفوا عن تلقي أي طلبات من العملاء، فيما تطول فترة انتظار طراز "سوبرا جي آر" الرياضي سنة أو أكثر، وفترة انتظار "جي آر 86" الرياضي الكوبيه سنة كاملة.

ينتظر العميل سنة تقريبًا ليحصل على سيارته تويوتا "بريوس الهجينة"، بينما ينتظر سنتين ليحصل على طراز "بريوس برايم" التي تعمل بالبنزين والكهرباء. كما ينتظر: 6 أشهر ليحصل على طراز "راف فور" العامل بالغاز، وسنتين لطراز "راف فور الهجين"، وعدة سنوات لطراز "راف فور برايم". أما طراز "سيكويا الهجين"، فيستغرق الحصول عليها سنتين أو أكثر.

في فئة الشاحنات الصغيرة، يحصل العميل على طراز "تاكوما" الجديد 8 اشهر في الحد الأقصى، و"توندرا" العاملة بالغاز 14 شهرًا، و"توندرا الهجين" بعد أكثر من سنة.