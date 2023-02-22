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لاهاي: أعلنت شركة هاينكن الهولندية للبيرة الأربعاء أنها لا تزال تخطط لمغادرة روسيا، بعد تقرير إعلامي اتهمها ب"الإخلال بوعدها" المغادرة على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال الموقع الاستقصائي الهولندي "تتبع المال" (فولو ذا موني - Follow the Money) إن شركة البيرة التي تتخذ من أمستردام مقرا، لا تزال تعمل في روسيا رغم وعدها العام الماضي بوقف الاستثمار هناك.

ورغم أن هاينكن توقفت عن بيع البيرة الشهيرة التي تنتجها، إلا أنها طرحت 61 منتجًا جديدًا في السوق الروسي، من بينها ثلاثة أنواع على الأقل من البيرة تحت علامة أمستل، وفق التقرير.

لكن هاينكن قالت في بيان إن "التقارير عن أن 'هاينكن أخلفت بوعدها مغادرة روسيا' غير صحيحة على الإطلاق ومضللة".

ورغم أن عمليتها في روسيا لا تزال جارية، فإنها تهدف إلى "الحؤول دون التأميم وضمان عدم تعرض سبل العيش للخطر".

وقالت هاينكن "إننا نسعى جاهدين لضمان نقل شركتنا في روسيا إلى مشتر موثوق في ظروف صعبة جدا".

وتوقعت خسارة نحو 300 مليون يورو (319 مليون دولار) جراء عملية البيع.

وقالت هاينكن "نهدف إلى استكمال بيع نشاطنا التجاري الروسي في النصف الأول من 2023".

وهاينكن من بين علامات كبرى أخرى مثل آبل وماكدونالدز، أعلنت الانسحاب من روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا قبل عام.