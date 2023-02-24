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باريس: أعلنت مجموعة العمل المالي الجمعة تعليق عضوية موسكو في الهيئة المكلفة مكافحة تبييض الأموال، مع مرور عام على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

من جهة أخرى، شطبت مجموعة العمل المالي المغرب وكمبوديا عن قائمتها الرمادية للبلدان الخاضعة لمراقبة مشددة، فيما أضافت إليها نيجيريا وجنوب أفريقيا، وفق ما اعلنت الهيئة في بيان.