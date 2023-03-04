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طهران: أعلنت إيران اكتشاف مخزون ضخم من الليثيوم، وهو مكوّن أساسي لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية، بحسب وسائل إعلام رسمية.

ونقل التلفزيون الرسمي عن المسؤول في وزارة الصناعة والتعدين والتجارة محمد هادي أحمدي قوله السبت "للمرة الأولى في إيران تم اكتشاف مخزون من الليثيوم في همدان".

ويُقدر هذا المخزون بـ"8,5 مليون طن"، بحسب المدير العام لقسم التشغيل في الوزارة.

والليثيوم الذي يطلق عليه "نفط القرن الحادي والعشرين" ضروري لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية ومن المفترض أن يسمح للسيارات بالاستغناء عن الوقود الذي يبعث غاز ثاني أكسيد الكربون.

وهذا المعدن الأبيض هو ضروري كذلك لإنتاج البطاريات القابلة للشحن والمستخدمة في الهواتف المحمولة وأجهزة إلكترونية أخرى.

وأفاد تقرير نشرته هيئة المسح الجيولوجي الأميركية في العام 2022 عن وجود 89 مليون طن من الليثيوم في كل أنحاء العالم.

وتعتبر أستراليا وتشيلي والأرجنتين والصين من أبرز الدول المنتجة لها المعدن.

في العام 2022، ارتفعت أسعار الليثيوم بشكل كبير بسبب ارتفاع أسعار المكونات والتضخم عموما، في حين ازداد الطلب على وسائل النقل النظيف في كل أنحاء العالم.

وتملك إيران التي تضرر اقتصادها جراء العقوبات الدولية خصوصا الأميركية، العديد من الموارد الطبيعية مثل الغاز والنفط والنحاس والحديد.