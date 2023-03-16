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باريس: انتعشت البورصات الأوروبية الخميس عند بدء التداولات غداة تراجعها المرتبط بانهيار مصرف كريدي سويس، بعدما حصل المصرف على مساعدة من البنك المركزي السويسري سعيا لطمأنة الأسواق العالمية.

وفي الساعة 8,10 ت غ بلغ الارتفاع 1,49% في بورصة باريس و1,52% في بورصة فرانكفورت و1,40% في بورصة لندن، بعدما انهارت بأكثر من 3% الأربعاء.