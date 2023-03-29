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زوريخ (سويسرا): استعان مصرف "يو بي اس" الأكبر في سويسرا بخدمات مديره العام السابق سيرجو إرموتي ليقود عملية الاندماج مع بنك "كريدي سويس" التي تقررت لاحتواء ازمة عالمية الأبعاد.

وسبق لإرموتي أن أدار بنك "يو بي اس" مدة تسع سنوات ونجح في تصحيح مساره. وسيتولى منصبه مديرا عاما للمصرف اعتبارا من الخامس من نيسان/أبريل على ما قال البنك الأربعاء في بيان موضحا أن المدير العام الحالي رالف هامرز وافق على الاستقالة لكنه سيبقى إلى جانبه خلال فترة انتقالية.

وأوضح البيان أن "مجلس الإدارة اتخذ القرار على ضوء تحديات جديدة يواجهها يو بي اس بعد اعلان صفقة الاستحواذ" على المصرف الثاني في البلاد.

وأكد المصرف أن إرموتي "سيخلف رالف هامرز الذي وافق على الانسحاب لما في ذلك مصلحة الكيان الجديد والقطاع المالي السويسري والبلاد".

وبدفع من السلطات السويسرية وافق "يو بي اس" على شراء المصرف المنافس "كريدي سويس" لتجنب افلاسه.

سبق لإرموتي ان أدار "يو بي اس" بين العامين 2011 و2020 وصحح مساره بنجاح بعد الصدمة التي خلفتها الأزمة المالية في 2008 وفضائح. وتولى بعد ذلك رئاسة مجموعة "سويس ري" لإعادة التأمين.