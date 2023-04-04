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واشنطن: تقلّص نشاط قطاع التصنيع في الولايات المتّحدة في آذار/مارس بأكثر ممّا توقّعه المحلّلون، مسجّلًا انكماشًا للشهر الخامس على التوالي، في وقت تحرّك فيه المنتجون لمواكبة تباطؤ الطلب، وفقًا لبيانات جديدة نُشرت الإثنين.

وهذا الانكماش الذي سجّله معهد إدارة التوريد سيؤمّن بعض الراحة للاحتياطي الفدرالي الذي رفع سعر الفائدة تسع مرّات في الأشهر الـ13 الماضية في محاولة لخفض الطلب وكبح ارتفاع التضخّم.

إبطاء الإنتاج

وقال تيموثي فيوري، رئيس فريق إعداد المسح الذي أجراه معهد إدارة التوريد، إنّ بيانات آذار/مارس "تعكس استمرار الشركات في إبطاء الإنتاج للتماشي بشكل أفضل مع الطلب في النصف الأول من العام 2023 وللتحضير للنمو في أواخر الصيف/أوائل الخريف".

وأضاف في بيان أنّ نشاط قطاع التصنيع تراجع إلى 43,6% الشهر الماضي، منتخفضاً بمقدار 1,4 نقطة مئوية من 47,7% في شباط/فبراير.

وهذا الرقم يقلّ بأكثر من نقطة مئوية واحدة من الأرقام التي توقّعها محللون استطلع موقع Briefing.com آراءهم.

وتشير النسبة التي تقلّ عن 50% إلى أن نشاط قطاع التصنيع يتقلّص بشكل عام.