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باريس: وعدت الحكومة الفرنسية بتزويد أوكرانيا سفنا وحافلات وسككا حديد بعد تضرر منشآت النقل في البلاد جراء الحرب.

دعا الوزير المنتدب لشؤون النقل كليمان بون الذي اختتم الأحد زيارة لأوكرانيا استمرت أربعة أيام، الشركات الفرنسية "لتكون جاهزة من الآن خصوصا في قطاع النقل".

وفقًا لوزارة الانتقال البيئي الفرنسية "تقدر التقييمات الأخيرة كلفة إعادة بناء أوكرانيا بحوالى 383 مليار يورو" منها 83 مليارًا فقط لمنشآت النقل.

وأضافت الوزارة في بيان أن بون "سيبادر عند عودته إلى فرنسا إلى عقد اجتماع مع رؤساء الشركات الفرنسية الرئيسية في قطاع النقل لتسريع تحركهم لصالح أوكرانيا".

في الاثناء وعدت فرنسا "بالتبرع بقوارب نموذجية" ونقل "الخبرة الفنية لموانئ HAROPA (التي تدير موانئ نهر السين) لزيادة صادرات الحبوب".

كذلك سترسل "حافلات إضافية إلى أوكرانيا لضمان نقل تلاميذ المدارس تضاف إلى حوالى ثلاثين مركبة تم تسليمها" بحسب البيان.

وتعهدت باريس "تسليم اوكرانيا 20 ألف طن من السكك لإعادة بناء مئات الكيلومترات من خطوط السكك الحديد" التي تضررت جراء المعارك وعمليات القصف و"عشرات المولدات الإضافية بوزن 1,5 طن إضافة إلى العشرين التي سيتم تسليمها في الأسابيع المقبلة إلى السكك الحديد الأوكرانية".

وقالت الوزارة إن "فرنسا تستضيف عشرة من المراقبين الجويين الأوكرانيين في ENAC (المدرسة الوطنية للطيران المدني) للتحضير لإعادة فتح الأجواء الأوكرانية".

ونقل البيان عن بون قوله "منذ بدء النزاع قدمت فرنسا دعما عسكريا يعتبر مهما جدا لكنْ، هناك دعم مدني حتى في المجهود الحربي، وهو حيوي".