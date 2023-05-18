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موسكو: أعلنت السلطات الروسية أن قطار بضائع ينقل حبوبا خرج عن سكته الخميس في القرم التي ضمتها روسيا بدون أن يسفر ذلك عن سقوط ضحايا، وذلك في أوج سلسلة حوادث تخريب تنسبها موسكو بانتظام لكييف.

وقال حاكم شبه جزيرة القرم سيرغي أكسيونوف على تلغرام "في منطقة سيمفيروبول، خرجت عربات تنقل حبوبا عن مسارها".

من جهتها أعلنت هيئة السكك الحديد المحلية في بيان أن الحادث كان نتيجة "تصرفات أطراف ثالثة".