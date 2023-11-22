قال رئيس مجلس الوزراء العراق، محمد شياع السوداني، لوزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار والوفد المرافق له، نتطلع إلى المزيد من التعاون التركي في ملف المياه.

وذكر مكتب الإعلام التابع لرئاسة الوزراء في بيان أن السوداني، استقبل وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار والوفد المرافق له، يوم أمس الأربعاء، وبحث معه علاقات التعاون بين البلدين في مجال الطاقة وسبل تنميتها. كما ناقش جهود البلدين لاستئناف أعمال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بدورتها الـ19، ومواصلة العمل في ملف تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي.

وأوضح السوداني، خلال اللقاء، استعداد الحكومة لإيجاد حل لاستئناف تصدير النفط، مؤكدًا، اعتماد العراق الحلول العادلة، ضمن سقف الدستور في التعامل مع مختلف القضايا لدول الجوار.



وأشار السوداني إلى "ملف المياه، وحصة العراق المائية، والاتجاه إلى الاستخدام الأمثل للمياه، لاسيما في مجال الزراعة، مؤكدًا تطلع العراق إلى المزيد من التعاون التركي في هذا الملف الذي يحظى باهتمام بالغ من قبل الحكومة، بسبب تأثيراته الاقتصادية والإنسانية".

ولفت إلى "المشروع الإستراتيجي المهم الذي يعمل عليه كلا البلدين، المتمثل بطريق التنمية، وما سيحققه من حالة نمو مضطرد في مختلف القطاعات الاقتصادية المشتركة".

القضية الفلسطينية

وكشف البيان، أن "اللقاء تناول أيضًا موقف البلدين إزاء الأحداث الجارية في غزة، وتطابق الرؤى بشأن القضية الفلسطينية".

وفي هذا الصدد ثمّن السوداني موقف تركيا الواضح من الاعتداءات المدانة على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

بيرقدار

من جانبه، نقل الوزير بيرقدار إلى السوداني، تحيات الرئيس التركي، ورغبة بلاده في المزيد من التعاون في مختلف المجالات.

وأشار إلى "اهتمام إردوغان بشكل واضح وتفصيلي بمشروع طريق التنمية"، مؤكدًا، أن "العراق بلد مهم ليس لتركيا فحسب، وإنما لدول أوروبا، خصوصًا في مجال الطاقة وما يمتلكه من فرص استثمارية واعدة في سوق الغاز العالمي".