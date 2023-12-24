دكار: صادرت البحرية السنغالية 690 كلغ من الكوكايين كانت موجهة الى أوروبا في زورق فائق السرعة وأوقفت الاسبانيين الخمسة الذين كانوا على متنه كما أعلن الجيش في بيان وصل الاحد الى وكالة فرانس برس.

اعترضت سفينة دورية في البحر الجمعة الزورق على بعد 220 كلم قبالة سواحل السنغال.

واضطرت السفينة الدورية الى اطلاق تحذيرات شفوية والقيام بطلقات تحذيرية لوقف الزورق الذي ألقى حمولته قبل التدخل وتم ضبط 690 كلغ من الكوكايين بحسب البيان.

في 28 تشرين الثاني/نوفمبر و16 كانون الاول/ديسمبر أعلن الجيش السنغالي عن ضبط حوالى ثلاثة أطنان من الكوكايين في البحر في كل مرة.

كما ضبطت البحرية السنغالية أكثر من 800 كيلوغرام من الكوكايين في كانون الثاني/يناير على متن سفينة قبالة سواحل دكار.

أصبحت منطقة غرب افريقيا ووسطها التي لطالما اعتبرت منذ فترة طويلة مجرد منطقة عبور للمخدرات المنتجة في أميركا اللاتينية المتجهة إلى أوروبا، منطقة ذات استهلاك مرتفع بحسب مكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.