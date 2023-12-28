قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الخميس، إن مخزونات النفط الخام هبطت بواقع 7.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 436.6 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع أجرته وكالة رويترز بتراجعها 2.7 مليون برميل.

وأضافت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت بمقدار 1.5 مليون برميل في الأسبوع السابق ليوم 22 ديسمبر.

وأفادت بأن استهلاك مصافي التكرير الأميركية للخام زاد 58 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.

وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 0.9 نقطة مئوية الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين هبطت 669 ألف برميل إلى 226.1 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع رويترز بارتفاعها 208 آلاف برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، زادت 741 ألف برميل على مدى الأسبوع الماضي إلى 115.8 مليون برميل بينما أشارت التوقعات إلى زيادتها 600 ألف برميل.

وأوضحت أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفض الأسبوع الماضي 268 ألف برميل يوميا.