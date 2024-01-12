عمّان: ارتفع معدل التصخم في الأردن إلى 2.08 بالمئة العام الماضي، مقارنة بالعام 2022.

وأوضح تقرير دائرة الإحصاءات الأردنية اليوم، أن مجموعة الوقود والإنارة، والألبان ومنتجاتها والبيض، والأمتعة الشخصية، والثقافة والترفيه، والإيجارات، هي الأكثر مساهمةً في معدل التضخم. مشيرًا إلى ارتفاع معدل التضخم خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ليصل إلى 109.82، مقابل 108.05 لنفس الشهر من العام 2022، مسجلاً ارتفاعًا مقداره 1.64 بالمئة.

ووفقاً للتقرير، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي 2023، بنسبة 1.64 بالمئة، ليصل إلى ما مقداره 109.82 مقابل 108.05 للشهر ذاته من العام 2022.



وبين التقرير أن من أبرز المجموعات السلعية التي أسهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر كانون الأول (ديسمبر) من عام الماضي، مقارنة مع الشهر المقابل من العام 2022، مجموعة المياه والصرف الصحي بنسبة 7.34 بالمئة، والأمتعة الشخصية بنسبة 6.49 بالمئة، والمساهمة في النقابات بنسبة 5.86 بالمئة، والتبغ والسجائر بنسبة 5.21 بالمئة، واللحوم والدواجن بنسبة 4.70 بالمئة.