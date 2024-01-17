إيلاف من الرباط: تدخلت عناصر الشرطة الوطنية والحرس المدني الأسبانيين، في عملية مشتركة، وجرى حجز أكثر من 1500 كيلوغرام من الكوكايين، وذلك من خلال اعتراض قارب شبه صلب في المياه القريبة من ساحل جزر الكناري، وعلى متنه طاقم مكون من ثلاثة أفراد.

ووفقا لوكالة أوروبا برس، جرى توقيف هؤلاء الأشخاص الثلاثة واعتراض القارب بفضل المتابعة والمراقبة المشتركة للهيئتين الأمنيتين، وكذا المعلومات التي قدمتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المغرب (مخابرات داخلية)، فجر 12 كانون الثاني (يناير) الجاري.



وذكرت الشرطة الوطنية الإسبانية، في بيان صحفي، أنه تم اكتشاف قارب مطاطي يمكنه الوصول إلى ساحل غران كناريا، بالقرب من ساحل أريناجا.

بعد ذلك، اكتشفت دورية الحرس المدني "ريو أوربيغو" القارب، وبدأت في مطاردته التي انتهت باعتقال طاقمه والصعود إلى متنه، مما سمح بحجز 1564,5كيلوغراما من الكوكايين وضعت في 64 عبوة. وجرى نقل العبوات الـ64 من الكوكايين والمعتقلين إلى بويرتو دي لا لوز، في لاس بالماس دي غران كناريا، حيث تم تفريغ المخدرات ووزنها ليتم نقل المخدرات إلى قيادة الحرس المدني في عاصمة غران كناريا (كناريا) لحراسته.

وتمت إحالة الموقوفين على محكمة تيلدي، التي قضت بسجنهم.