فيينا: قامت لجنة من منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها (اوبك +) بتقييم مرحلي الخميس وصادقت على الاستراتيجية الحالية لخفض الانتاج التي عززتها التخفيضات المعتمدة من السعودية وروسيا.



وأكد الكارتل الذي عقد ظهرا اجتماعا فنيا عبر الفيديو للجنة المتابعة الوزارية المشتركة (JMMC) في بيان "الالتزام الجيد" بالتعهدات التي قطعتها الدول الاعضاء البالغ عددها 23 دولة للحد من العرض ودعم الأسعار.

ويعني ذلك أن أي تغيير لن يطرأ على الاستراتيجية الحالية لكن أوبك بلاس تظل "متنبهة لظروف السوق" وتقول إنها "مستعدة" "لاتخاذ اجراءات إضافية في أي وقت".

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع المقبل للجنة المتابعة في الثالث من نيسان/ابريل وفق البيان الذي يشير الى "التماسك القوي" للكارتل بعد الاضطرابات الأخيرة.

في كانون الاول (ديسمبر) انسحبت انغولا من أوبك بسبب خلاف على حصص الانتاج خلال الاجتماع الوزاري الأخير في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر).

منذ نهاية 2022 تخفض أوبك انتاجها في ضوء الأوضاع الاقتصادية المضطربة.

بين خفض الحصص داخل المجموعة بأكملها والخفض الطوعي الإضافي من قبل بعض الدول الأعضاء، لا يستخرج الكارتل أكثر من خمسة ملايين برميل يوميا من باطن الأرض مقارنة بنهاية 2022 على أمل رفع اسعار النفط.

وحرصا على هذا النهج، طلبت السعودية قبل فترة قصيرة من شركتها الوطنية ارامكو التخلي عن مشروع لزيادة قدرتها الانتاجية المعلن عنها في 2021.

وبات سعر برميل النفط حاليا بحدود 80 دولارا بعد ارتفاع قصير الأمد لسعر خام برنت الى 100 دولار في نهاية ايلول (سبتمبر) بعيدا عن سعر 140 دولارا إثر الغزو الروسي لاوكرانيا.