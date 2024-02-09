إيلاف من القاهرة:شكل موضوع تعزيز التعاون بين المغرب ومصر في مجال السياحة والآثار محور مباحثات أجراها،أمس الخميس بالقاهرة،سفير المغرب بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية،محمد آيت وعلي،مع وزير السياحة والآثار المصري،أحمد عيسى.

وتحدث السفير آيت وعلي،بالمناسبة،على عمق العلاقات التي تجمع مصر والمغرب، مبرزا أن تعزيز التعاون بين البلدين في مجال السياحة سيساهم في تشجيع حركة السياحة بين البلدين وخلق منتج سياحي متكامل بينهما.

من جانبه، ثمن الوزير المصري العلاقات الوطيدة التي تربط بين مصر والمملكة المغربية، مشيرا إلى أهمية وضع سياسات تهدف إلى دعم وتعزيز التكامل العربي وتسهيل التنقل وحركة السياحة بين الدول العربية، وتسهيل عمل الشركات السياحية المختلفة بينها وترك مساحة التنافس للقطاع السياحي الخاص.

وتم خلال هذه المباحثات استعراض المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وخاصة مجموعة حوافز الاستثمار الفندقي الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء المصري وكيفية الاستفادة منها في تشجيع المستثمرين المغاربة في الاستثمار في مصر، وبناء الفنادق السياحية بوجهاتها السياحية المختلفة.

كما تناول اللقاء التسهيلات التي تقدمها مصر للحصول على التأشيرة السياحية للسياح المغاربة، وإمكانية إعداد برتوكول تعاون في مجال السياحة والآثار.

في غضون ذلك، علمت ’’إيلاف المغرب’’ أن وزيرة السياحة المغربية فاطمة الزهراء عمور ، ستقوم قريبا بزيارة عمل للقاهرة لبحث افاق التعاون بين البلدين في المجال السياحي.