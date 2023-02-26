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عندما يقول ويؤكد نجل شاه إيران السابق أنّ هناك تشقّقات داخل النظام الإيراني ستظهر بشكل أكبر مع تقليص سلطة آية الله علي خامنئي فإنّ هذا يعني أنّ هذا البلد العظيم فعلاً ذاهبٌ إلى إنهيار خلال فترة قريبة وهذا مع تقلص سلطة آية الله علي خامنئي وهي ذاهبة إلى التقلص بالتأكيد!!.

والمعروف أنّ إيران إنْ الآن وإنْ سابقا قد بقيت تلعب أدواراً رئيسية وأساسية في هذه المنطقة وفي الشرق الأوسط كله ولذلك فإنّ من يقول غير هذا فإنه يعتبر جاهلاً ولا يعرف حقائق الأمور في هذه المنطقة التي قد بقيت تشكل دائرة حقيقية في العالم كله!!.

وهنا وبالتأكيد فإن نجل شاه إيران السابق رضا بهلوي يعرف أكثر من غيره حقائق الأمور في هذا البلد الذي بقي يلعب أدواراً رئيسية على مدى مسيرة التاريخ البعيد والقريب، وهنا فإنه عندما يقول نجل شاه إيران السابق أنّ هناك تشققات داخل هذا النظام الإيراني فإن هذا يعني أنّ هذا البلد الذي بقي يشكل حلقة رئيسية إن هي تقلصت بالفعل .. وهي وبالتأكيد إلى التقلص، فإن هذا يعني أنّ الشرق الأوسط سيشهد وبالتأكيد متغيرات كثيرة.

والمؤكد هنا أنّ نجل شاه إيران السابق، الذي هو رضا بهلوي، يعرف حقائق الأمور في هذا البلد الذي يشكل حلقة رئيسية في الشرق الأوسط كله أكثر من غيره ويعرف أنّ هناك تشققات فعلية وحقيقية في هذا النظام وأن الأيام القريبة القادمة ستأتي بمتغيرات كثيرة في هذا المجال.

ويقيناً إنه عندما كان شاه إيران السابق لا يزال متربعا على عرش بلده فإنه لم يكن متوقعا وعلى الإطلاق أن تكون هناك كل هذه التحولات اللاحقة وأنه غير مؤكد ولا مضمونا أن يستطيع المرشد الأعلى آية الله علي خامنئ أنه سيتمكن من أن يضمن أن يخلفه إبنه مجتنبي في بلد غير مستقر ودائم التحولات المتعددة والكثيرة.