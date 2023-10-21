ممر آمن... لكن ليس فقط لهذه البقعة المحدودة التي يعلو بسببها كل هذا الصراخ والعويل، بل لأمة بأسرها، حاصرها الجهل والفقر والتعصب والمرض لمدة قرون طويلة، وأقاموا حولها الأسوار الشاهقة التي حجبت عنها جميع مقومات الحياة، واعتدت عليها كل أمم الأرض. أما الصراخ الذي يصدح الآن فوق هذه البقعة، ليس إلا محاولة لفك حصار داخل حصار: رفع حصار فرضه عدو أجنبي مؤقت ومحدود للولوج إلى سجن كبير شيدناه لأنفسنا بسواعدنا. سجن صنعناه منذ قرون طويلة، وحافظنا على أسواره الشاهقة، إلى أن أصبح أي مسعى لفتح كوة ولو صغيرة في هذه الأسوار يعتبر جريمة تحمل قائمة نعوت وتوصيفات طويلة، أقلها عقوبته القتل.

أما الآن، نشهد عرضاً لمرض مزمن تمكن منا منذ زمن بعيد، وهو العيش في الماضي في مستنقع من الكراهية والبكاء على لبن مسكوب. نتذكر أزمنة المجد الغابر وشخوصه وتراثه المخجل، واستمرئنا الوهم وأدمنا قراءة كتب صفراء نردد مأثوراتها المدلسة كالببغاوات، ومضى الزمان والمكان، وأدركنا أننا نعيش على هامش الكون. يتسيد العالم اليوم أولئك الذين أكملوا الأبحاث، واكتشفوا وصنعوا وزرعوا، بينما لا نجيد نحن إلا الكراهية والصراخ. الكراهية العنصرية تملأ قلوبنا، ونتمنى لو نجحنا في تدمير الكون بأسره. أما الصراخ فلطلب هدنة عندما يبدأ عقابنا على أعمال همجية يندى لها الجبين، وهو تماماً ما يحصل الآن إذ نجد أنفسنا نستجدي ونصرخ ونستغيث وكأننا فوجئنا.

وعلى حدودنا اليوم، نشهد فصلاً آخر من مسرحية يقارب عمرها قرن من الزمان. نواجه عقاباً الهياً بسبب الفرص التي أضعناها في الماضي، بعدما أتت إلينا على طبق من ذهب، فتأففنا منها وأدرنا لها ظهرنا. ندفع الثمن اليوم بالدموع والدماء والأرواح والأرض والاستقرار والمستقبل. ولكن هيهات، فالأرض ضاعت، وأصبح الصراع الآن على فتات متساقط، فبعد أن كان لدينا دولة في 1948، أضعناها في 1967. وعندما طفت على الساحة بوادر استعداد لحالة تعايش وسلام بدا وكأنها قابلة للحياة، هب المتطرفون تجار القضية، وقتل رابين، واختطفت غزة وتحولت الى مستنقع عنصري عنوانه المقاومة. ولم نر طيلة ربع قرن إلا عقاب جماعي سببه مناوشات على الأسوار.

أما عملية حماس الأخيرة، فبقدر ما كانت موجعة لإسرائيل كانت موجعة لضمير العالم كله. كانت عملية منزوعة الإنسانية بامتياز. مشاهد مقززة تبخر منها كل أثر أو طعم للفوز أو للنصر. فقط بركان كراهية نفث حممه ولم يتحسب أحد لعاقبة الأمور، واختبأ الأشاوس في الأنفاق وتركوا العزل الفقراء المطحونين لتسحقهم آلة الحرب الجهنمية. وبينما ننقر حروف هذا الطرح، يقف العالم كله على أطراف أصابعه، فالبوارج والفرقاطات وحاملات الطائرات تأهبت في مياه المتوسط، فيما البحث جار عن بقعة آمنة يهجر إليها الفلسطينيون لتفريغ غزة، مضيفين نكبة جديدة إلى قائمة نكباتنا.

تبقى الإشارة إلى أن إسرائيل كيان هش، وستبقى كذلك ما لم يتحقق السلام. بركان الكراهية لا يزال نشطًا وفوهته مفتوحة ودائرته تتسع. قد يخمد حيناً، لكنه حتماً سيفور دون سابق إنذار لينفث حممه ويطال الجميع. وإذا لم يتحقق السلام، فإن هذا البركان سيبقى نشطًا إلى الأبد.

أعزائي القراء، لم أعتد الكتابة من قلب الحدث لأن الكتابة من قلب الحدث لها مخاطرها، ولكن هذا الحدث الجلل يجبرني على ذلك، كوني أعيش في قلب الحدث، في مصر.