سؤال المليون دولار وسط الأجواء المأزومة إقليميًا ودوليًا هو: هل تخشى الولايات المتحدة حدوث مواجهة عسكرية مباشرة مع إيران خصوصًا في الوقت الراهن؟



قبل الإجابة على هذا السؤال نشير إلى دوافعه وأهمها التباين الحاد في تصريحات مسؤولي الإدارة الأميركية، ومن ذلك تأكيد وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن الولايات المتحدة لم ترصد أي أمر مباشر من إيران لوكلائها لمهاجمة القوات الأميركية في الشرق الأوسط، وقال المتحدث باسم البنتاغون البريغادير جنرال باتريك رايدر للصحفيين: "لا نرى بالضرورة أن إيران أمرتهم صراحة بتنفيذ مثل هذه الهجمات"، وبعد الإلحاح للتحدث حول الموضوع، قال باتريك رايدر: "لم نرصد أمرًا مباشرًا على سبيل المثال من الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي يقول أخرجوا وافعلوا هذا".



وبخلاف ماسبق، نجد أن "البنتاغون" نفسه، وعلى لسان المتحدث باسم القوات الجوية الأميركية الجنرال بات رايدر، يقول إن القوات الأميركية في العراق تعرضت للهجوم 10 مرات في الفترة من 17 إلى 24 أكتوبر، بينما تعرضت القوات في سوريا للهجوم ثلاث مرات خلال الفترة نفسها، ما اسفر عن إصابة 20 جنديًا أميركيًا إثر هجمات الطائرات المسّيرة على القواعد الأميركية في العراق وسوريا.

ماسبق يعني أن "البنتاغون" ينتظر دليلًا يوثق تعليمات واضحة ومباشرة من خامنئي بتنفيذ هجمات ضد أميركيين، وذلك رغم الاعتراف بوقوع هجمات عديدة تسببت في مقتل أميركيين في الفترة الأخيرة، ناهيك عما سبق!

كان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قد أكد وجود تهديدات ضد القوات الأميركية في الشرق الأوسط مصدرها أنصار وحلفاء إيران في المنطقة، متوقعًا حصول تصعيد من قبلهم ضد واشنطن، بينما قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن الولايات المتحدة تعتقد أن الجماعات المرتبطة بإيران تقف وراء الهجمات المتزايدة على أهداف أميركية في الشرق الأوسط، ووفقا له، فقد أصبحت الهجمات بالصواريخ والطائرات المسّيرة على المنشآت الأميركية في العراق وسوريا أكثر تواترًا في الآونة الأخيرة، وأكد كيربي أن "الجماعات المدعومة من إيران" تقف وراء الهجمات.



"البنتاغون" من جانبه يقول إن جميع الهجمات على القوات الأميركية تحمل بصمات إيران، على الرغم من عدم وجود دليل في الوقت الحالي، ولا أدري، كمراقب، ماهو الدليل الذي يبحث عنه المسؤولين الأميركيين، واستغرابي هنا وبشكل صريح لا يهدف إلى الاستنكار، ولكنه يهدف إلى محاولة الفهم، لأن تاريخ الولايات المتحدة نفسها ملىء بشن الحروب والعمليات العسكرية ضد أهداف بعينها سواء من دون انتظار أدلة مؤكدة، أو من خلال الترويج لأدلة وبراهين غير موثّقة.

وبالتالي يصبح الموقف الأميركي في هذه الحالة محيرًا ومثيرًا للتساؤل. ولكن تحليل المشهد ربما يوفر ردودًا مقنعة نسبيًا على هذه التساؤلات.



من البديهي التأكيد على أن الولايات المتحدة ليس لديها شك في أن هذه الجماعات والميلشيات مدعومة من إيران، ونشير هنا إلى تصريح مسؤول أميركي لشبكة "CNN" بأن هناك "أضواء حمراء تومض في كل مكان"، ويقول مسؤولون أميركيون أنه في هذه المرحلة يبدو أن إيران تشجع الجماعات بدلا من توجيهها صراحة، وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، إن هناك "ارتباطًا مباشرًا للغاية بين هذه الجماعات والحرس الثوري الإيراني"، ويقول مسؤول أميركي آخر "الطريق يؤدي إلى إيران.. تقوم طهران بتمويل وتسليح وتجهيز وتدريب الميليشيات والقوات الوكيلة في جميع أنحاء المنطقة".

ورغم هذه القناعات فإن انتظار الدليل سيطول فيما يبدو وهو مافسّره مسؤول أميركي آخر بالقول: إن مدى استعداد هذه الجماعات للعمل بشكلٍ مستقل على إيران هو "فجوة استخباراتية مستمرة".

وأضاف: "هدف إيران هو الحفاظ على قدر من الإنكار المعقول"، أي ببساطة أن الاستخبارات الأميركية تنتظر دليلًا لن تحصل عليه، أو أنها لا تريد الحصول عليه ولا تسعى إليه الآن بالمرة، لأن وجود الدليل يعني حتمية الرد على مصدر التهديد المؤكد حفاظًا على مصداقية الولايات المتحدة وهيبتها الدولية.



بلاشك أن فشل الولايات المتحدة في حسم مصير أوكرانيا حتى الآن يضاعف حذرها في التعاطي مع إيران عسكريًا، لأن احتدام حالة الاستقطاب وصراع الهيمنة والنفوذ العالمي مع روسيا والصين لا يحتمل فشلًا أمريكيًا جديدًا، قد يكون مؤلمًا هذه المرة.

ولذلك، ورغم تحركات الرئيس جو بايدن ومسؤولي إدارته وتأكيداتهم بشأن دعم إسرائيل، فإن مواقفهم منذ بداية أزمة غزة قد شابها الارتباك والتشوش وتقلّب المواقف. وقد سيطرت عليه الحسابات الانتخابية والقلق الشديد من انخراط "حزب الله" في الصراع الحالي.



لا يزال بايدن متمرسًا وراء موقفه المتردد للغاية حيال التعامل بصرامة مع إيران، ونعتقد أن الحالة الوحيدة التي "تجبر" البيت الأبيض على خوض مواجهة عسكرية مباشرة مع إيران هي تدخل الأخيرة بشكلٍ مباشر في الصراع مع إسرائيل، وهذا الأمر مستبعد بشكلٍ كبير، لأن إيران لا تريد مثل هذه الحرب التي قد تقضي على جزء كبير من قدراتها العسكرية.

ولذلك هي تفضل الاكتفاء باستنزاف قدرات خصومها عبر وكلائها. وبالتالي فإن الجانبين الإيراني والأميركي ينخرطان في لعبة يعرفان قواعدها وخطوطها الحمراء جيدًا. ولكن هذا لا ينفي احتمالية حدوث أي أخطاء أو سوء تقدير استراتيجي قد يدفع الجانبين للخوض فيما يكرهان.