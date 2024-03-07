الأنباء الصادمة القادمة من مدريد ليست جديدة، فقد سبق اتهام عدد كبير من مشاهير كرة القدم بالتهرب الضريبي، وهي جريمة لا تغتفر بأي حال في العرف الاجتماعي الأوروبي والغربي، وليس فقط في جانبها القانوني، حيث يقول المثل الغربي الشهير :"حقيقتان في هذه الحياة لا ثالث لهما.. الموت والضرائب".

احتيال وتضليل

آخر ضحايا "التهرب الضريبي" هو كارلو أنشيلوني، المدير الفني لنادي ريال مدريد، والذي تطالب النيابة العامة في إسبانيا بسجنه خمس سنوات لتهربه من سداد مليون يورو للضرائب، وهو لم يتهرب فحسب، بل تعمد الاستعانة بشركات لمساعدته على التهرب، أي أنَّ هناك شبهة تعمد واحتيال وتضليل، وفقاً لما قالته الصحافة المدريدية.

الأهم من التحدث عن تفاصيل "ورطة" أنشيلوتي، وصورته البراقة كأحد أنجح المدربين في العالم، هناك أمور يجب طرحها، أو بالأحرى سؤال يطل برأسه: "لماذا يتورط الرياضي والنجم الشهير في جريمة التهرب الضريبي؟"، بالطبع هذا يحدث في جميع القطاعات، سواء فنية أو رياضية، وبالطبع في عالم رجال المال والأعمال.

لكن الملاحظ أن هناك أسباباً تخص "الرياضي" على وجه التحديد، خصوصاً أن الجريمة مكررة، وبنفس السيناريوهات والتفاصيل، والملاحظ كذلك أن الفنان والمثقف ورجل الأعمال أكثر وعياً ونضجاً في التعاملات المالية، والجوانب القانونية، مقارنة مع لاعب أو مدرب الكرة، أو الرياضي بشكل عام.

ضحالة المعرفة القانونية

أبرز الأسباب التي تجعل "الرياضي الشهير" يقع في "الفخ" هو "ضحالة المعرفة" في ما يتعلق بالقضايا القانونية، وعلى الأرجح لا يوجد في الوسط الرياضي نسبة كبيرة ممن يملكون هذه المعرفة، ربما لانشغال الرياضي بتفاصيل كثيرة، ليس من بينها الجانب القانوني، ومن ثم يقوم بتسليم كل شيء لعقل آخر ينوب عنه.

من هذه الزاوية، يظهر "شياطين الإنس" الذين يفعلون كل شئ لإقناع اللاعب أو المدرب بإمكانية إخفاء جزء من الدخل، والتهرب من دفع عدة ملايين، وعلى الأرجح يقوم بهذا الدور بعض المحامين، ووكلاء ومدراء أعمال لهؤلاء النجوم، وسابقاً فعلها أندريس ميسي والد ومدير أعمال النجم ليونيل ميسي، والذي كان قريباً من السجن لأسباب تتعلق بالتهرب الضريبي أيضاً.

أنشيلوتي لم يكن الأول، ولن يكون الأخير، فقد سبقه أشهر النجوم، وعلى رأسهم ميسي ورونالدو، والقائمة تطول، ولن يتوقف نجوم الرياضة غداً عن السقوط الحر في فخ هذه الجريمة.

لا ترحموا النجوم

المفاجأة أن هناك من يقول إن قضايا التهرب الضريبي التي تخص مشاهير الرياضة تشهد تشهيراً متعمداً، ومبالغة في نشر تفاصيلها بإيعاز من السلطات، لكي تصل الرسالة لغير المشاهير من المتهربين، كما أن هناك درجة ما من التعنت في الإمساك بقضايا التهرب الضريبي لنجوم الرياضة، لكي تكون الضربة "مؤثرة" وتصل الرسالة بأنه لا مفر من "الموت" و"الضريبة".