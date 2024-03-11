ماذا يحدث في الدوري الإنكليزي، وهو الأقوى والأشهر والأغنى والأكثر جماهيرية عالمياً؟ هل يتعمد الحكام اتخاذ قرارات مثيرة للجدل من أجل المزيد من الإثارة والجماهيرية والمتابعة الإعلامية؟ وهل البريميرليغ بمكانته التي لا يضاهيه فيها دوري آخر في العالم يحتاج إلى ذلك؟ بالطبع هي فرضية قد لا تكون منطقية، ولكن أين المنطق في ما يحدث؟

لم يحصل فريق ليفربول على ركلة جزاء لا شك فيها خلال مباراته بالأمس مع مان سيتي، وهو المنافس المباشر له على اللقب مع فريق أرسنال، وفي حال كان قد تم احتساب ركلة الجزاء على إثر تدخل دوكو لاعب السيتي على ماك اليستر لاعب ليفربول، لكان فريق الريدز قد حصد ثلاث نقاط، وعزز حظوظه في الفوز باللقب، ليصبح حينها الهدية الأفضل للمدرب الألماني يورغن كلوب في موسمه الأخير بقلعة الآنفيلد.

الحكام الإنكليز.. ماذا يريدون؟

على أي حال لن يتمكن أحد من فهم ما يحدث في القرارات التحكيمية بالدوري الإنكليزي، حيث لا يمكن وصف الحكام في هذا الدوري العالمي القوي بأنهم يتعمدون ظلم هذا الفريق أو ذاك، كما أنه لا يمكن القول أبداً إنهم لا يملكون الجودة الحقيقية التي تؤهلهم للتحكيم في البريميرليغ.

ولذلك، كانت فرضية أنهم يتخذون قرارات مثيرة للجدل من أجل مزيد من الجدل والإثارة، والترند الجماهيري والإعلامي، وهي فرضية بالرغم من ضعفها منطقياً، إلا أنها أكثر قبولاً من القول إنَّ حكام البريميرليغ يتعمدون إيقاع الظلم "عمداً" على بعض الأندية.

تعددت الأسباب.. والظلم واحد

"القمة الظالمة" تستحق هذا الوصف لأنها ظلمت ليفربول قياساً بالفرص التي أهدرها، وبالنظر إلى توهجه وسيطرته وخصوصاً في الشوط الثاني، وهي ظالمة لأنَّ حكم المباراة تجاهل ركلة جزاء صحيحة لليفربول في الثواني الأخيرة، وهي ظالمة لأنها لم تبتسم للألماني كلوب في ظهوره الأخير بالبريميرليغ أمام منافسه اللدود بيب غوارديولا، وهما يتبادلان كافة أشكال الاحترام والتقدير طوال الوقت.