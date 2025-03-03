واهمٌ مَنْ يتصوَّر أن اللقاء الصاخب، الذي جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأسبوع الماضي، انتهى في ليلته؛ بخروج الأخير غاضبًا ومغضوبًا عليه في آنٍ واحدٍ، بعدما بُعثرت كرامته على أعتاب المكتب البيضاوي، عقب مقابلةٍ خالية الوفاض من الأعراف الرئاسيَّة ‏والتقاليد الدبلوماسيَّة المعهودة بروتوكوليًا بين الرؤساء في مثل هذه اللقاءات المشهودة إعلاميًا والموضوعة بعناية تحت مجهر عدسات الكاميرات المحليَّة والعالميَّة.

زيلينسكي رئيسٌ أوروبيٌّ، وحليفٌ استراتيجيٌّ مهم لأصدقائه بالقارة العجوز؛ فهو خط الدفاع الأوَّل عن عرينهم أمام الدب الروسي المُستذئب على حدوده، ومن خلفه بولندا ‏ورومانيا اللتان ستُصبحان لقمةً سائغةً بين أنياب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا ما خارت قواه أو ضعفت عزيمته، لذا لم تمر سوى سويعات على اللقاء المُخيِّب لآمال أوروبا بأكملها حتى انتفضتا دفاعًا عنه، بعدما باعه ترامب أمام الشاشات، ‏وأهانه قبل أن يقوم بطرده دون حتى انتظار انتهاء فعاليات الزيارة المُقرَّرة سلفًا؛ حيث لم تُستكمل المحادثات، وأُلغي المؤتمر الصحفي، وعادَ كلُّ ‏إلى حيث أتى، وبقي طعام العشاء الرسمي جاهزًا أمام باب القاعة دون تقديمه للضيف غير المرغوب فيه، كما بقيت أوراق اتفاقية المعادن النادرة - التي كانت سببًا رئيسًا لمقابلته - دون بتٍّ في ‏أمرها.

‏هذا المشهد بكل تأكيدٍ درسته الدول الحليفة والصديقة لأميركا ووضعته تحت المجهر جيدًا، بل وتخيَّل كلُّ قائدٍ وزعيمٍ نفسه مكان زيلينسكي، وراح يسأل ماذا لو أنه زار البيت الأبيض مدعوًا من ساكنه وصاحب الكلمة العليا فيه وجَرى له ما جَرى لنظيره بالأمس؟ فمنذ متى في ‏العُرف السياسي والدبلوماسي يُحاسب الحلفاءُ على الملأ هكذا ويذل القويُّ منهم الضعيفَ بما قدَّمه له من دعمٍ مُسبق؟ علمًا بأنَّ هذا الدعم كان بدافع مصلحة واشنطن أولًا؛ عندما ألهبت ومعها دول الناتو حماس كييف لكى تدق أتون الحرب، والآن وعند إعلان وقف المساعدات بل والمطالبة بنفقات ما سَبق أن قُدِّم، يأتي الأمرُ من واقع ما ‏تُمليه المصلحة الأميركيَّة أيضًا دون وازعٍ من خجل.

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في هذا الشأن، أرى أنه أمام المصالح الأميركيَّة ليس هناك ما يستحق الاهتمام أو المُقامرة، ويبقى الذي تغيَّر فقط هو ساكن البيت الأبيض، فمن الرئيس السابق جو بايدن إلى ترامب لكلٍّ نهجه السياسي المُغاير عن الآخر، حسب خلْفيَّته الحزبيَّة التي ينتمي إليها، ديمقراطيًا كان أو جمهوريًا، ولكن مع هذا أو ذاك لا مساسَ بالخطوط العريضة التي ترسم ملامحها الدولة العميقة، والتي ‏لا يُمكن أيضًا لأيِّ رئيسٍ أن يتجاوزها أو يتعدَّاها وإن أخذته الحماسة - كما الحال مع ترامب -، فإنه لا محالة عنها عائدٌ ومُتراجع، ما دامت لا تخدم الدار البيضاء، وأهدافها الحيويَّة التي تُريد إنجازها في أيِّ رقعة على الأرض.

ظنِّي أن الانطباع الذي اتُّخذ عمَّا جرى في اللقاء محل الذِّكرِ لن يدوم طويلًا؛ لكونه ضد منطق الأحداث التي تسير في ركابها مصلحة ‏الطرفين، حيث إن الولايات المتحدة كالأكسجين بالنسبة إلى كييف مهما بلغت قوة أوروبا أو قدَّمت من وعودٍ لدعم أوكرانيا، فهي لا تملك ما يُمكِّنها من أن تحل ‏بديلًا عن واشنطن في هذا الدور، ومن الناحية الأخرى، فالعقل يقول إنه على أميركا ترامب الدفاع بكلِّ ما تملك من وسائل البطش عن ‏أوكرانيا ضد أي نصرٍ روسيٍّ يلوح في الأفق بعد التغييرات الأخيرة، فلا يوجد رفاهية الاختيار لديها في هذا الشأن، إلا إذا ‏كان ترامب هو (ميخائيل) غورباتشوف أميركا الجديد الذي جاء بدعم مخابرات روسيَّة لتدمير صاحبة الاقتصاد الأكبر عالميًا، وتكرار تجربة الاتحاد السوفيتي في بلاد العم ‏السام، وهذا ما أحسبه بعيدًا عن الواقع في ظل قوة المؤسسات التي تتمتع بها سيدة العالم.‏

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قطعًا إذا ما ولَّى ترامب وجهه عن كييف، فلن تحتاج موسكو إلا أيامًا معدودة لتحقيق نصرٍ مؤزرٍ تُسيطر من خلاله على المناطق الغنيَّة ‏بالمعادن النادرة فيها والتي تزيد على 50 نوعًا، تصفها واشنطن بأنها بالغة الأهميَّة بقيمة ‏تتجاوز 10 تريليونات دولار، منها الزركونيوم والكادميوم والليثيوم المُستخدمة في صناعات إستراتيجيَّة مهمة، مثل المركبات ‏الفضائيَّة، والمحركات النفَّاثة، والمفاعلات النوويَّة، وبالتالي تكون أميركا كما يقول المثل "عادت بخُفّي حُنَين "، فلا نفوذ أو أصدقاء ‏على حدود عدوها اللدود روسيا، إلى جانب أن أطماعها في كنوز البلد الجريح قد ذهبت أدراج الرياح، وفوق هذا وذاك تتبدَّد الثقة التي تجمعها ‏مع حلفائها حول العالم، ويكون بوتين من جهة أخرى قد ربح الجمل بما حَمل من أراضٍ أوكرانيَّة وقعت تحت سيطرته بما ‏تختزنه من كنوزٍ باهظة الثمن شديدة الأهميَّة، ناهيك عن المزايا المعنويَّة لجيشه وصناعاته الدفاعيَّة.‏

وإذا كنا قد وصلنا إلى هذه النقطة المفصليَّة المُستنتجة من زيارة زيلينسكي الأخيرة للبيت الأبيض، فإننا نكون أمام نظامٍ دوليٍّ جديد تشكَّل بريشة بوتين وترامب، لم يعد فيه لأوروبا نفوذٌ ولا سيطرةُ كتلك التي غنمتها بعد الحرب ‏العالمية الثانية، بل تعزَّزت فيه مكانة أميركا وروسيا بلا منافس على حسابها، وهو ما يُؤكِّد الفشل ‏الذريع لأجهزة استخباراتها التي لم تضع في حساباتها المستقبليَّة مثل تلك السيناريوهات، فقد غطَّت في نومٍ عميق مُلتحفةً بواشنطن، وما أن استيقظت حتى وجدت نفسها عاريةً؛ بعد أن ربطت أمنها وسلامتها طويلًا بقوة أخرى كانت الآمر الناهي في شؤونها والقائدة لجيوشها فيما يُعرف بحلف ‏شمال الأطلسي، بل وورَّطتها معها في حروبٍ لا ناقة لها فيها ولا جمل، بعد أن قدَّمت إنتاجها التسليحي لدول شتَّى حتى فرغت مستودعاتها وترسانة أسلحتها في ‏دول صغيرة من حولها أصبحت تتخطَّى ما تملكه أصحاب الإمبراطوريات القديمة، والأدهى من ذلك كله ربطها أنظمة دفاعها الهجوميَّة ‏بالقواعد الأميركيَّة، لتفاجأ بأنها لا تملك حتى القدرة في الدفاع عن نفسها.‏

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إنَّ الفترة المقبلة بلا شكٍ سوف تشهد تحركاتٍ كثيرة مناوئة للعنترة الأميركيَّة للخروج من عباءتها التي لم تتسع سوى لها، لا سيما من ‏القوى التي كشَّر ترامب في وجهها مثل كندا والمكسيك ودول أوروبية؛ حيث لم تستبعد تورنتو إرسال قوات إلى أوكرانيا وغيرها من التطورات المتسارعة على الساحة الدولية، وهذا من وجهة نظري يصب في صالح ‏الموقف العربي الرافض لخطة الرجل البرتقالي تجاه قطاع غزَّة، لتبقى الأيام المقبلة عامرةً بأحداثٍ عِدَّة لا يُمكن التنبؤ بها أو رسم ملامح ‏السيناريوهات فيها على الإقليم المُشتعل بالصراعات في ظل وجود قائد "جديد - قديم" للبيت الأبيض يدير بعقلية رجال الأعمال الباحثين عن الربحِ السريع دونما النظر إلى الخطط المستقبلية والمخاطر الإستراتيجية، حتى أضحى كلُّ شيءٍ واردًا وليس هناك ما يُمكن تسميته مستحيلًا.