قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من بيروت: كشفت الفنان اللبناني فارس كرم عن خبر ولادة طفلته الأولى "مريم" لمحبيه عبر تغريدة نشرها على تويتر مرفقة بصورة لزوجته وهي تمسك بيدها وعلق قائلاً: ”صرت متلك بي يا بييّ. مريم يا فرحتي“.

صرت متلك بي يا بييّ 😢

مريم يا فرحتي 🙏🏽❤️ F.K pic.twitter.com/hGNlurIpFq — Fares Karam (@fareskaram) July 6, 2021



وانهالت عليه التهاني من زملائه الفنانين.

وكان كرم قد تزوّج في مسقط رأسه جزين من معلمة مدرسة تدعى هبة عزيز وهي من ضيعته أيضاً، في حفل اقتصر على العائلة فقط.

