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إيلاف: أكدت المنتجة المصرية شاهيناز العقاد المشاركة أن ما حمسها للمشاركة في إنتاج فيلم "ريش" المصري الفائز بجائزة إسبوع النقاد في كان هو السيناريو القوي وهي شخصياً تحبه جداً.

وعبرت عن سعادتها الغامرة بالجائزة وقالت بأنها كانت تتمنى التواجد وقت عرضه، وتسلمهم الجائزة لكن تعذر سفرها لتأخر الفيزا الخاصة بدخول فرنسا.

وكانت تحلم بها وحتى الان لا تصدق نفسها بعد الجائزة، وتحمد الله أن شريكها في إنتاجه محمد حفظي كان هناك.

وقالت بأنها سمعت نبأ الفوز بالجائزة من مخرجة صديقة متواجدة في كان تتعاون معها بفيلم وهي من هنأتها بالجائزة.

وهي قالت أن أول رد فعل لها على الجائزة هو إطلاق الزغاريد.

وهي لا تفهم معنى فيلم سوق وفيلم مهرجان هي تعرف فقط فيلم جيد سواء كوميدي ام تراجيدي.

وتعرف الفن بأنه الفن المحترم الذي يمكن لأية مشاهد أن يشاهده ويحترم تجربته.

وأضافت بأنها إنتهت من تصوير فيلم "برة المنهج" من بطولة ماجد الكدواني، وروبي، وأحمد أمين، وأحمد خالد صالح، ومن إخراج عمرو سلامة.

وتعمل على فيلم بعنوان "الأم المثالية" مع المخرجة سارة نوح.

وتحضر لـ "أنف وثلاثة عيون" من إخراج هادي الباجوري وتأيف، وائل حمدي.

يذكر أن شاهيناز العقاد مؤسسة شركة لاجوني فيلمز التي تعمل في عدة مجالات منذ عام 2016.

بعد أن عملت لمدة 20 عاما بالسياحة، وترى العقاد دائماً ان مصر واحدة من أجمل بلدان العالم.

وهي تحولت الى الإنتاج السينمائي والتليفزيوني لإيمانها أن الفن وسيلة هامة جداً لتطوير وتنمية المجتمع.

وفيلم "ريش" هو أول الأفلام الروائية الطويلة للمخرج عمر الزهيري، وقد اشترك في تأليفه مع السيناريست أحمد عامر.

وهو من إنتاج الفرنسيين جولييت لوبوتر وبيير مناهيم من خلال شركة Still Moving، بالمشاركة مع Lagoonie Film Production للمنتجة شاهيناز العقاد. وفيلم كلينك والمنتج محمد حفظي. درك جان وارينك وكوجي نيليسين (Kepler Film)، جيورجوس كرنفاس وكونستانتينوس كنتفركيس (Heretic) وفيرونا ماير، وتتولى توزيعه في العالم العربي شركة Film Clinic Indie Distribution.

وتم تطوير مشروع الفيلم بدعم من جائزة baumi لتطوير السيناريو، تورينو فيلم لاب ومؤسسة Cinefondation، ونال جائزة الأطلس لما بعد الإنتاج في ورشة الأطلس ضمن المهرجان الدولي للفيلم بمراكش 2020.