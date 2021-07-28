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إيلاف: زار الشاعر علي المولى الفنانة إليسا وقدّم لها هديّة عبارة عن قلادة تحمل صورة والدها وكذلك اغنية من كلماته وألحان الفنان مروان خوري.

وكشفت إليسا في تغريدة لها عبر "تويتر" عن صورة القلادة معبّرة عن سعادتها بعد زيارة المولى قائلة: "زيارة غالية من علي المولى وجايبلي هديتين! أول هدية صورة بيي لتبقى حد قلبي وتاني هدية غنية دغري فاتت عا قلبي. قولو مبروك اخترنا أول أغنية رسميا وما رح خبركن مفاجأتها".