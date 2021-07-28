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قضت محكمة أمريكية اتحادية بتسليم القطعة الأثرية النادرة، المعروفة باسم "رقيم حلم جلجامش"، إلى السلطات الحكومية.

ويحمل الرقيم الأثري الذي يقدر عمره بـ 3500 عام ويعود أصله إلى حضارة بلاد ما بين النهرين في ما يعرف حاليا بالعراق، نصا من ملحمة جلجامش، إحدى أقدم الأعمال الأدبية في العالم.

ويعتقد مسؤولون أن القطعة دخلت الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية، ثم بيعت لمجموعة متاجر هوبي لوبي المهتمة بالفنون والحرف اليدوية.

وكانت القطعة النادرة اُشتريت لتعرض في متحف الكتاب المقدس في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقد ظل المتحف، الذي يرأسه ويموله رئيس مجموعة هوبي لوبي، ستيف غرين، عرضة لجدل واسع يتعلق بمجموعة معروضاته ومقتنياته.

وقال مسؤولون إن القطعة اشتراها تاجر آثار أمريكي عام 2003 في لندن، ثم نقلها في شحنة إلى الولايات المتحدة من دون التصريح بمحتواها، وباعها بعد ذلك بوثائق مزورة.

وبُيعت القطعة مرات عديدة قبل أن تشتريها مجموعة هوبي لوبي في مزاد علني في 2014 بمبلغ 1.67 مليون دولار أمريكي.

ووصفت المدعية العامة بالنيابة لشرقي نيويورك، جاكلين أم كاسوليس، التطور الأخير بأنه "خطوة مهمة في طريق إعادة هذه التحفة الأثرية لتي تقدم قطعة نادرة من الأدب العالمي القديم إلى بلدها الأصلي".

وجاء في بيان مسؤولين أن مجموعة هوبي لوبي تقبلت خسارة القضية.

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وتضم القطعة الأثرية المعروفة باسم "رقيم حلم جلجامش"، أجزاء من قصيدة شعر سومرية، وهي جزء من الملحمة التي تتشابه بعض القصص والثيمات فيها مع بعض قصص العهد القديم، مثل جنة عدن.

وقد صادر جهاز الأمن الداخلي القطعة من المتحف في 2019.

وسبق أن غُرمت مجموعة هوبي لوبي مبلغ 3 ملايين دولار، وأجبرت على تسليم الآلاف من القطع الأثرية الأخرى.

وبرر غرين الأخطاء التي وقع فيها بسذاجته، قائلا إنه "لم يكن يعرف إلا القليل" عن عالم الآثار عندما بدأ في اقتناء القطع النادرة.