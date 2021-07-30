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تقدمت الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون بشكوى قضائية ضد شركة "ديزني"، بسبب خرق العقد حول عرض فيلم "الأرملة السوداء"، بالتزامن مع عرضه في دور السينما.

وسجّل الفيلم رقماً قياسياً في الإيرادات في ظلّ أزمة انتشار فيروس كورونا، عند إطلاقه هذا الشهر في الصالات، محققاً 218 مليون دولار.

ثمّ انخفضت إيرادات شبات التذاكر بشدة، وقالت النجمة السينمائية، إنها حرمت باكراً من أرباح محتملة.

وقالت جوهانسون إن استوديوهات "مارفل" المملوكة لديزني، وعدتها بإقامة عرض للإعلان عن إصداره، وفهمت من ذلك أنه سيعرض بعد مرور فترة زمنية قصيرة.

Getty Images ملصق فيلم البطلة الخارقة "بلاك ويدو"

وأفادت تقارير إعلامية نقلاً عن مصادر مقربة من جوهانسون، أن الأخيرة خسرت أرباحاً بقيمة 50 مليون دولار.

وعادة ما كان يذهب جمهور سينما هوليوود إلى الصالات لمشاهدة الأعمال الجديدة، أو الانتظار ثلاثة أشهر قبل بثّها على منصاتها الالكترونية، وذلك قبل مرحلة انتشار الوباء.

لكن مؤخراً، تمزج الاستوديوهات الرئيسية بين العروض في الصالات والعروض الإلكترونية بطرق مختلفة، في إطار جهود استعادة مشاهدي الأفلام القلقين من التقاط العدوى في الأماكن الضيقة.

وفي السياق ذاته، ستطلق شركة "وارنر بروس" الشهر القادم، فيلم "ذا سويسايد سكواد" في الصالات وعلى منصة "أتش بي أو ماكس" في الوقت ذاته.