قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



افتتح في لندن العرض الدولي لآخر فيلم يقوم ببطولته دانيال كريغ من سلسلة جيمس بوند، وذلك بعد تأخير 18 شهرا عن الموعد المحدد بسبب تفشي وباء كورونا.

والفيلم، الذي يحمل اسم "لا وقت للموت"، هو الخامس الذي يؤدي فيه كريغ دور العميل "007".

وقال كريغ لبي بي سي، وهو يقف على السجادة الحمراء، إن الدور "مهم للغاية للسينما والتاريخ، ولقد ظل هذا الثقل على كتفي لفترة من الوقت".

وأضاف "لقد كنت محظوظا للغاية".

Reuters دانيال كريغ يتوسط لاشانا لينش (يسار) وليا سيدو

وعلى غير العادة، حضر جيلان مختلفان من أفراد العائلة المالكة البريطانية العرض الخاص للفيلم الذي يشهد وداع كريغ لدور جيمس بوند.

Reuters عرض الفيلم شهد حضور جيلين من الأسرة المالكة ولي العهد تشارلز وزوجته ونجله الأمير وليام وزوجته

وانضم ولي العهد الأمير تشارلز وزوجته دوقة كورنوال إلى الأمير وليام دوق كامبريدج وزوجته دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، في قاعة ألبرت الملكية.

وقالت الممثلة ناعومي هاريس، التي تؤدي دور موني بيني للمرة الثالثة، إنها كانت "ليلة مليئة بالمشاعر" بشكل خاص لأنه آخر ظهور لكريغ في دور بوند.

Reuters الممثلة ناعومي هاريس، تلعب دور موني بيني للمرة الثالثة في أفلام جيمس بوند

وتراقب صناعة السينما عن كثب أداء فيلم جيمس بوند الجديد في شباك التذاكر، وما إذا كان بإمكانه إغراء الجماهير بالعودة بأعداد كبيرة إلى دور السينما الآن بعد أن أعيد افتتاح معظمها منذ الإغلاق بسبب كورونا.

وقالت هاريس لبي بي سي: "آمل حقا أن يجذب الناس مرة أخرى إلى دور السينما، وأن يشعروا بالراحة إزاء هذا لأنه فيلم مميز".

وانضمت الممثلة لاشانا لينش، إلى فريق العمل في الفيلم كعميلة سرية جديدة تدعى نومي، وقالت إن إضافة الشخصية كانت خطوة إلى الأمام لسلسلة الأفلام.

Reuters لاشانا لينش شاركت في الفيلم في دور عميلة سرية جديدة تدعى نومي

وأضافت لينش: "أحب مشاهدة السينما التي تجعلني أشعر وكأنها تعبر عني، وأنها تحكي قصتي".

"النساء اللاتي نشأت معهن والنساء اللاتي ما زلت أحبهن وأحترمهن هن أشخاص مثل نومي. حقيقة أنها (الشخصية) كانت مجرد فكرة على الورق تعكس العالم الذي أراه، وكيف أراه بعيوني. وأشعر بالفخر حقا لأنني قادرة على إضافة ثقافتي إلى مثل هذا السلسلة الجميلة والغنية".

Reuters الممثل الأمريكي المصري رامي مالك يؤدي دور الشخصي الشرير في الفيلم

Reuters ليا سيدو تعيد تجسيد دور شخصية مادلين

ومن جهتها، قالت المنتجة باربرا بروكلي، التي تملك حق امتياز سلسلة جيمس بوند مع المنتج المشارك مايكل جي ويلسون، إنهم لن يبدأوا التفكير بالممثل البديل لكريغ حتى العام المقبل.

وقالت لبي بي سي: "لا نفكر في ذلك على الإطلاق. نريد أن يستغرق دانيال وقته في الاحتفال. في العام المقبل، سنبدأ التفكير في المستقبل".

Reuters تؤدي المغنية الأمريكية بيلي ايليش الأغنية الرئيسية في الفيلم

وحققت مبيعات التذاكر المسبقة في بريطانيا مستويات لم تشهدها الصناعة منذ ما قبل إغلاق دور السينما في بداية الوباء، وفقا لسلسلتي أوديون وسينورلد لدور العرض.

وقالت أوديون إنها باعت أكثر من 175 ألف تذكرة بحلول يوم الاثنين، بينما قالت شركة سينورلد إنها سجلت أعلى أسعار للحجز المسبق منذ فيلم "المنتقمون: نهاية اللعبة" Avengers: Endgame لعام 2019.