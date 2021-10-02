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تعرضت شاكيرا، نجمة موسيقى البوب، لاعتداء عشوائي من خنزيرين بريين بينما كانت تتنزه مع نجلها ذي الثمانية أعوام بإحدى حدائق مدينة برشلونة الإسبانية.

وقالت المطربة الكولومبية، إن الخنزيرين هاجماها قبل أن يمسكا بحقيبتها وينسحبا داخل الغابة.

ونشرت شاكيرا القصة الغريبة، أمس الأربعاء، عبر حسابها على موقع انستغرام. وأمسكت شاكيرا بالحقيبة التي قُطعت وأظهرتها أمام الكاميرا، وقالت "أنظروا كيف ترك الخنزيران البريان اللذان هاجماني حقيبتي".

وأضافت شاكيرا :"لقد أخذوا حقيبتي في الغابة وكان بها الجوال، لقد دمروا كل شيء".

ثم استدارت إلى نجلها، وهو ابن مدافع برشلونة جيرار بيكيه، وقالت: "ميلان، قل الحقيقة، وأخبرهم كيف وقفت والدتك أمام الخنزيرين".

وتعد شاكيرا آخر من تعرض لاعتداء من الخنازير الوحشية التي بدأت منذ مدة تغزو العاصمة الكتالونية.

في عام 2016، تلقت الشرطة الإسبانية 1187 مكالمة للإبلاغ عن هجمات لخنازير برية تهاجم الكلاب، وتنهب أكل القطط، وتعطل حركة المرور وتهاجم السيارات في المدينة.

وفي عام 2013، حاول ضابط شرطة أن يتصدى للمشكلة بنفسه، إذ أطلق النار من مسدسه على خنزير بري لكن الطلقة أصابت زميله.

وتحمل الخنازير البرية أنواعا متعددة من الأمراض، وتصنف ضمن أكثر حيوانات العالم الساعية لغزو بيئات آخرى، وهي تستطيع العيش في أي ظروف.

ولكن هناك تزايد في انجذاب الحيوانات إلى المدن، حيث تعيش على القاذورات التي يتركها الإنسان.

فقد زاد عدد هذا النوع من الحيوانات بصورة كبيرة في أوروبا، حيث تشير أحدث التقديرات حاليا إلى تجاوزها العشرة مليون في القارة.

وبسبب زيادة عدوانية هذه الحيوانات الغازية، والضوضاء التي تسببها، فإن العديد من المدن اعتمد عدة استراتيجيات لتقليل أعدادها.

وقتل الصيادون في المناطق الحضرية الآلاف من هذه الحيوانات، إلا أن المشكلة لا تزال قائمة.

وأثار قتل ضباط شرطة في إيطاليا، العام الماضي، خنزيرا بريا غضبا، إثر استهدافهم له بالأسهم المهدئة ثم حقنه بمواد قاتلة بعدما تسلل إلى منطقة لعب أطفال.