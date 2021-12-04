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إيلاف: كشفت Lagoonie Film Production عن الملصق الرسمي لفيلم "برا المنهج" للمخرج عمرو سلامة، وذلك تمهيداً لطرحه بدور العرض في 15 ديسمبر المقبل، بالتزامن مع إقامة العرض العالمي الأول له في الحفل الختامي للدورة الافتتاحية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي (6 - 15 ديسمبر)، والمقامة في مدينة جدة التاريخية.

ويجيب البوستر الرسمي على سؤال الجمهور حول وسم #مين_الشبح والذي ظهر مع نشر الملصق التشويقي وأثار فضول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يظهر النجم ماجد الكدواني وهو يحمل قناع شبح وبجانبه روبي ترتدي فستان من تصميمات الثمانينات، فيما يرتدي الطفل عمر الشريف مريلة المدرسة ويمسك بلوليتا فيما يظهر في الخلفية بيت أشباح.

برا المنهج دراما تمس القلب عن نور الطفل اليتيم الذي يبلغ من العمر 13 سنة، ويحاول اكتساب احترام زملائه من خلال دخول منزل مهجور أمام المدرسة يخاف الأولاد المرور بقربه ليكتشف أن الذي يسكنه رجل عجوز يعيش هناك مختبئاً من العالم.

تنشأ صداقة وعلاقة تربوية بين الصبي والرجل العجوز ما يدفع بهما إلى رحلة لاكتشاف الذات.

الفيلم بطولة النجم ماجد الكدواني، بالاشتراك مع النجمة روبي، والطفل عمر الشريف، بالإضافة الى أسماء أبو اليزيد، أحمد خالد صالح، ودنيا ماهر. مدير التصوير أحمد بشاري "شيكو"، وهو قصة وإخراج عمرو سلامة، وسيناريو وحوار خالد دياب وعمرو سلامة، ومن إنتاج Lagoonie Film Production (شاهيناز العقاد) وتوزيع داخلي دولار فيلم والتوزيع بدول الخليج أفلام أورينت، وتتولى MAD Solutions مهام التسويق والترويج للفيلم.

