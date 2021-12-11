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إيلاف: إنتهت الفنانة التونسية "ليلى شندول" من تصوير أخر مشاهدها في فيلم "الجواهرجي" مع الممثل المصري محمد هنيدي والمخرج إسلام خيري.

وتقول شندول: :انها تقوم بإداء دور كوميدي تتكتم تفاصيله، مؤكدة أنه جديد عليها، وأنها سعيدة بالعمل مع نجم بحجم وجماهيرية هنيدي ومخرج مثل اسلام خيري".

وكان قد عرض لها مؤخراً مسلسل "وادي الجن" الذي كتبته ورشة عمل مكونة من منة إكرام، وعمر خالد، ومحمد هشام عبية.

وتدور أحداث المسلسل بين مصر والسعودية، لمجموعة من الشباب تقودهم الصدفة لأن يتورطوا في مغامرة شديدة المخاطر، بمواجهة تحديات غير متوقعة في عالم لم يتخيلوا قط أنه قريب من عالمهم بهذه الدرجة.

وادي الجن من إخراج حسام الجوهري، منتج منفذ شركة أي برودكشن، ومن بطولة عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب من بينهم خالد كمال وبشرى، ومن السعودية عبد الرحمن اليماني ومحسن منصور، ومن سوريا فراس سعيد، ومن العراق شمم الحسن، ومن لبنان سنتيا خليفة، كما جسد بطولة المسلسل العديد من الفنانين الشباب منهم: يوسف عثمان، وليلى أحمد زاهر، وهنا داوود، وحسن مالك.

يذكر أن ليلى مذيعة سابقة في قناة دريم، ممثلة وموديل قدمت العديد من الأعمال الفنية بتونس.