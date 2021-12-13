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إيلاف من جدة: بعد نفاد التذاكر قبل عرض الفيلم بيوم واحد عرض الفيلم الإيراني "بطل" للمخرج الإيراني أصغر فرهادي، الحائز على جائزة مهرجان "كان" الكبرى. وهو العرض الأول له في منطقة الشرق الأوسط.

الفيلم من تأليف وإخراج أصغر فرهادي، وبطولة أمير الجديدي، محسن الطنبنده، وعلي رضا جاهنده.

تدور قصته حول رحيم الذي يدخل السجن بسبب كثرة الديون، وحينما يحصل على إجازة لمدة يومين على أمل إقناع دائنه بالتنازل عن القضية ضده، تعرض صديقته عليه سداد قرضه بعملات ذهبية من حقيبة وجدتها في الشارع.

في البداية تغوي الفكرة رحيم وتدفعه إلى بذل جهد للعثور على صاحب الحقيبة. بعد معرفة هذه اللفتة، ينشر مدير السجن، الذي يسعى إلى محو موجة الانتحار بين السجناء، القضية في وسائل الإعلام، لكن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يشككون في صحة الرواية، التي تحول "رحيم" من بطل إلى المنافق في عيون المجتمع بين عشية وضحاها.

ويتحدث الفيلم عن مجتمع يعاني من انعدام الثقة بين أعضائه، وتحيله المواقف إلى ردود فعل متناقضة.

هذا وكانت أعلنت لجنة اختيار الأفلام الإيرانية أنها سترشح لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي، باختيار فيلم "بطل" لتمثيل السينما الإيرانية في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022.