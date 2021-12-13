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إيلاف: طرحت النجمة المغربية "رقية ماغى" أغنيتها الجديدة ''Des souvenirs''، عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب، وجميع منصات الموسيقى الرقمية.

واختارت الفنانة المغربية أن تجرب نمط الراي في جديدها، وتعد هذه المرة الأولى التي تؤدي فيها هذا النوع الموسيقي، وهي من كلمات يونس آدم، الحان أميرة زهير، توزيع الجزائري زينو قندور، وماستر "هشام بيرسوم".

الفيديو تم تصميمه من طرف "عمر جواد" على طريقة "الأرت وورك".

واختارت الفنانة المغربية الاشتغال مع فريق عمل مغاربي، عمل مع أشهر النجوم في العالم العربي، وحقق نجاحات لا تعد ولا تحصى.

وأعربت ماغى عن سعادتها الكبيرة بإصدار عمل جديد مع نهاية السنة الجارية، خصوصا رفقة هذا الفريق، وصرحت قائلة: "كنت على تواصل دائم مع الكاتب الرائع يونس آدم من أجل الاستماع لآخر إبداعاته في كتابة الشعر الغنائي، ومن أجل اختيار عمل قريب مني ومن صوتي، ولفتت "Des souvenirs'' انتباهي واستحوذت على مشاعري، ولمست احساسي، وأثرت بداخلي".

وأضافت: "أحببت هذه الأغنية فغنيتها كما لم أغني عملا من قبل، هذا الحب والحماس انعكس على العمل لدرجة أننا اشتغلنا عليه بشكل متواصل ليل نهار واستغرق الأمر 4 أيام للحصول على النسخة النهائية للأغنية".

وتابعت قائلة: "أتمنى أن تصل جميع هذه المشاعر للجمهور، خاصة وأننا اشتغلنا عليها بكثير من الحب" .

وعن موضوع أغنية "Des souvenirs"، صرحت النجمة المغربية أنه يدور حول فتاة تعيد شريط ذكرياتها وقصة الحب الرومانسية التي جمعتها بحبيبها وتتحسر على فقدانه وما خلفه هذا الفراق داخلها من آلام وأوجاع.

وبخصوص اختيارها لأغنية راي في جديدهاردتبالقول: "هذه تجربتي الأولى في غناء الراي وهي تجربة أُغْنِي من خلالها ريبرتواري الفني الذي يضم العديد من الاغاني بلهجات وألوان وأنماط موسيقية مختلفة ومتنوعة".

الجدير بالذكر أن رقية ماغى تحضر لأغنية عراقية مع الفنان الكبير، صابر علي والتي سيتم طرحها في الأسابيع القليلة القادمة.